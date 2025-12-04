Frölunda klar seriesegrare efter seger

Seger för Frölunda med 8–2 mot Linköping HC U18

Frölundas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Neo Eriksson avgjorde för Frölunda

Seger, 8–2 (1–0, 2–0, 5–2), borta mot Linköping HC U18, gör att Frölunda är seriesegrare i U18 regional syd topp 6 herr. Linköping HC U18 ligger på tredje plats i tabellen.

Därmed har Frölunda vunnit sex matcher i rad i U18 regional syd topp 6 herr.

Linköping HC U18–Frölunda – mål för mål

Frölunda startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.57 slog Gustav Gäbel till på passning från Olle Zetterstedt och Elton Mildaeus.

Efter 4.19 i andra perioden nätade Elton Mildaeus på pass av Karl Röshammar och Charlie Kalldin och gjorde 0–2.

Neo Eriksson gjorde dessutom 0–3 efter 11.48 framspelad av Axel Järnstedt och Karl Röshammar.

Frölunda vann också tredje perioden 2–5 och matchen med hela 8–2.

Frölundas Elton Mildaeus stod för fyra poäng, varav ett mål, Olle Zetterstedt gjorde två mål och spelade fram till ett mål och Karl Röshammar hade tre assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 7 december 12.00 möter Linköping HC U18 HV 71 borta i Husqvarna Garden medan Frölunda spelar hemma mot Rögle.

Linköping HC U18–Frölunda 2–8 (0–1, 0–2, 2–5)

U18 regional syd topp 6 herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 0–1 (2.57) Gustav Gäbel (Olle Zetterstedt, Elton Mildaeus).

Andra perioden: 0–2 (24.19) Elton Mildaeus (Karl Röshammar, Charlie Kalldin), 0–3 (31.48) Neo Eriksson (Axel Järnstedt, Karl Röshammar).

Tredje perioden: 0–4 (42.24) Simon Skrtic (Mio Belin, Viggo Hansson), 0–5 (45.01) Neo Eriksson (Karl Röshammar, Gustav Gäbel), 0–6 (45.11) Mio Belin (Oscar Grådahl, Wilson Axelsson), 0–7 (51.00) Olle Zetterstedt (Elton Mildaeus, Måns Köster), 0–8 (54.29) Olle Zetterstedt (Elton Mildaeus, Charlie Kalldin), 1–8 (54.59) Lucas Toumeh (Vincent Näsström, Oliver Ericsson), 2–8 (56.01) William Boman (Ture Holmér, Victor Tjäder).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping HC U18: 2-0-3

Frölunda: 5-0-0

Nästa match:

Linköping HC U18: HV 71, borta, 7 december

Frölunda: Rögle BK, hemma, 7 december