Frölunda HC tog ny seger mot favoritmotståndet

Frölunda HC vann med 2–1 mot HV 71

Emilia Vesa matchvinnare för Frölunda HC

Andra raka segern för Frölunda HC

Frölunda HC har haft det lätt mot HV 71 i SDHL. Och på måndagen vann Frölunda HC på nytt – den här gången med 2–1 (2–0, 0–0, 0–1) hemma i Frölundaborg. Det var Frölunda HC:s elfte raka seger mot HV 71.

– Skön vinst. Laddar om inför imorgon då vi ställs mot HV71 igen, kommenterade Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson.

Frölunda HC–HV 71 – mål för mål

Nellie Svensson gjorde 1–0 till Frölunda HC efter 18 minuter efter förarbete av Ebba Westerlind och Ella Thorbard.

Laget gjorde 2–0 när Emilia Vesa hittade rätt efter pass från Elisa Holopainen och Moa Stridh efter 19.46.

Andra perioden blev mållös.

5.12 in i tredje perioden fick Adriana Van De Leest utdelning på pass av Rachel Weiss och Alva Solberg och reducerade. Mer än så blev det dock inte för HV 71.

I tabellen innebär det här att Frölunda HC nu ligger på andra plats i tabellen. HV 71 är på tionde och sista plats.

Lagen möts igen i Husqvarna Garden tisdag 30 december 14.00.

Frölunda HC–HV 71 2–1 (2–0, 0–0, 0–1)

SDHL, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (18.11) Nellie Svensson (Ebba Westerlind, Ella Thorbard), 2–0 (19.46) Emilia Vesa (Elisa Holopainen, Moa Stridh).

Tredje perioden: 2–1 (45.12) Adriana Van De Leest (Rachel Weiss, Alva Solberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda HC: 3-0-2

HV 71: 0-1-4

Nästa match:

Frölunda HC: HV 71, borta, 30 december 14.00

HV 71: Frölunda HC, hemma, 30 december 14.00