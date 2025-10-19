Frölunda HC starkast i straffläggningen – vann borta mot Djurgården

Frölunda HC vann med 3–2 efter straffar

Frölunda HC:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Elisa Holopainen gjorde två mål för Frölunda HC

Det var jämnt hela vägen när Djurgården mötte Frölunda HC hemma i SDHL. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Frölunda HC var kyligare i avsluten och vann med 3–2 (0–1, 0–0, 2–1, 0–0, 1–0). Sofie Lundin blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Det här innebär att Frölunda HC nu har 14 segrar i följd i SDHL.

Djurgården tog ledningen efter 14.24 genom Brette Pettet på pass av Alice Östensson och Barbora Bartakova.

Andra perioden blev mållös. Djurgården gjorde 2–0 genom Brette Pettet som gjorde sitt andra mål efter 43 sekunder i tredje perioden.

Frölunda HC reducerade och kvitterade till 2–2 genom två mål av Elisa Holopainen med knappt fem minuter kvar att spela. I straffläggningen var det Frölunda HC som avgjorde till 2–3. Den avgörande straffen stod Sofie Lundin för.

Djurgården har en vinst och fyra förluster och 9–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Djurgårdens andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Frölunda HC:s fjärde uddamålsseger.

Fredag 24 oktober 18.00 spelar Djurgården borta mot Färjestad. Frölunda HC möter HV 71 hemma i Frölundaborg onsdag 22 oktober 19.00.

Djurgården–Frölunda HC 2–3 (1–0, 0–0, 1–2, 0–0, 0–1)

SDHL, Hovet

Första perioden: 1–0 (14.24) Brette Pettet (Alice Östensson, Barbora Bartakova).

Tredje perioden: 2–0 (40.43) Brette Pettet, 2–1 (44.04) Elisa Holopainen (Emilia Vesa, Sanni Rantala), 2–2 (55.01) Elisa Holopainen (Paula Bergström).

Straffar: 2–3 (65.00) Sofie Lundin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 1-1-3

Frölunda HC: 5-0-0

Nästa match:

Djurgården: Färjestad BK, borta, 24 oktober

Frölunda HC: HV 71, hemma, 22 oktober