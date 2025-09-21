Fredin och Orljov matchvinnare när Flemingsberg besegrade SSK J18

Flemingsberg-seger med 2–1 mot SSK J18

Oliver Fredin avgjorde för Flemingsberg

Alfred Lagerberg ende målskytt för SSK J18

Det blev uddamålsseger för bortalaget Flemingsberg i matchen mot SSK J18 i Scaniarinken. Laget vann söndagens match i U18 regional öst herr med 2–1 (2–1, 0–0, 0–0).

SSK J18–Flemingsberg – mål för mål

Flemingsberg tog ledningen i första perioden genom Artjom Orljov.

SSK J18 gjorde 1–1 genom Alfred Lagerberg efter 13.44.

Flemingsberg gjorde dock 1–2 genom Oliver Fredin efter 16.22 i matchen och avgjorde matchen.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Tredje perioden blev mållös, och Flemingsberg höll i sin 2–1-ledning och vann.

När lagen senast möttes blev det seger för Flemingsberg med 3–2.

Torsdag 25 september spelar SSK J18 borta mot Tyresö Hanviken Hockey 19.30 och Flemingsberg mot Nacka hemma 19.40 i Visättra Ishall.

SSK J18–Flemingsberg 1–2 (1–2, 0–0, 0–0)

U18 regional öst herr, Scaniarinken

Första perioden: 0–1 (10.40) Artjom Orljov (Maksim Kolnenkov, Melvin Karlsson), 1–1 (13.44) Alfred Lagerberg (Noel Lundell, Oscar Lindén), 1–2 (16.22) Oliver Fredin (Antonin Vondracek, Liam Thunberg Josende).

Nästa match:

SSK J18: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 25 september

Flemingsberg: Nacka HK, hemma, 25 september