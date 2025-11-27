Frans Kandell avgjorde i slutminuterna för Brynäs

Brynäs-seger med 5–4 mot Örebro Hockey U18

Brynäs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Avgörande målet kom efter 59.08.

Brynäs vann en målmässigt jämn match borta mot Örebro Hockey U18 i U18 regional väst topp 6 herr på torsdagen. Frans Kandell blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål med bara 52 sekunder kvar av slutperioden. 4–5 (2–2, 1–0, 1–3) slutade matchen.

Segern var Brynäs fjärde på de senaste fem matcherna.

Frans Kandell matchvinnare för Brynäs

Örebro Hockey U18 tog ledningen i första perioden genom Dante Bergfors.

Brynäs gjorde 1–1 genom Axel Hillström efter 13.22.

Örebro Hockey U18 gjorde 2–1 genom Alexander Command efter 13.55 i matchen.

Brynäs gjorde 2–2 genom Leo Sumenkovic med 4.30 kvar att spela.

Efter 2.03 i andra perioden tog Örebro Hockey U18 ledningen genom Niklas Aaram Olsen efter pass från Mio Kåberg och Max Strömvall.

Örebro Hockey U18 utökade ledningen genom Arvid Jansson efter 1.50 i tredje perioden.

Brynäs gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 4–2 till ledning med 4–5. Kandells 4–5-mål kom med 52 sekunder kvar av matchen.

Det här var Örebro Hockey U18:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Brynäs tredje uddamålsseger.

Brynäs ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Örebro Hockey U18 är på fjärde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Örebro HK vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 30 november. Då möter Örebro Hockey U18 Mora i Wibe Arena 15.30. Brynäs tar sig an Färjestad hemma 15.00.

Örebro Hockey U18–Brynäs 4–5 (2–2, 1–0, 1–3)

U18 regional väst topp 6 herr, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (11.42) Dante Bergfors (Lukas Svensson, Arvid Jansson), 1–1 (13.22) Axel Hillström (Lucas Rosander), 2–1 (13.55) Alexander Command (Ludvig Andersson, Oscar Olsson), 2–2 (15.30) Leo Sumenkovic (Vide Donnerstål, Melker Klintberg).

Andra perioden: 3–2 (22.03) Niklas Aaram Olsen (Mio Kåberg, Max Strömvall).

Tredje perioden: 4–2 (41.50) Arvid Jansson (Benjamin Ask Haglund, Filip Wahlén), 4–3 (43.10) Frans Kandell (Thed Jobs), 4–4 (54.16) Simon Karlsson (Thed Jobs), 4–5 (59.08) Frans Kandell (Leo Sumenkovic, Oliver Christensen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U18: 2-0-3

Brynäs: 4-0-1

Nästa match:

Örebro Hockey U18: Mora IK, borta, 30 november

Brynäs: Färjestads BK, hemma, 30 november