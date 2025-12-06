Fortsatt tungt för Hudiksvall efter 1–4 mot Valbo J20

Valbo J20 segrade – 4–1 mot Hudiksvall

Elias Östlin med två mål för Valbo J20

Vidar Horst avgjorde för Valbo J20

Det var ett tag sedan Hudiksvall senast vann en match i U20 region väst herr. Det gick inte vägen på hemmaplan mot Valbo J20 heller. 1–4 (0–0, 1–2, 0–2) slutade matchen i Holmen Center på lördagen, åttonde match i rad utan seger Hudiksvall.

Valbo J20:s Elias Östlin tvåmålsskytt

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Valbo J20 gjorde 0–1 genom Elias Östlin efter 3.34 i andra perioden.

Hudiksvall gjorde 1–1 genom Ossian Ling Veiksaar tidigt i perioden av perioden.

Valbo J20 tog ledningen på nytt genom Vidar Horst efter 12.23.

13.05 in i tredje perioden slog Benjamin Wettervik till framspelad av Emil Hedin och ökade ledningen.

Efter 16.54 nätade Elias Östlin på nytt på pass av Ludvig Fougman och ökade ledningen för Valbo J20.

Elias Östlin gjorde två mål för Valbo J20 och ett assist.

Hudiksvall stannar därmed på åttonde och sista plats och Valbo J20 på sjunde plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Hudiksvall Grums hemma på lördag 13 december 13.00. Valbo J20 möter Malung onsdag 10 december 19.00 borta.

Hudiksvall–Valbo J20 1–4 (0–0, 1–2, 0–2)

U20 region väst herr, Holmen Center

Andra perioden: 0–1 (23.34) Elias Östlin (Benjamin Wettervik, Emil Hedin), 1–1 (24.23) Ossian Ling Veiksaar (Felix Robertsson, Anton Genberg), 1–2 (32.23) Vidar Horst (Elias Östlin, Tim Schilling).

Tredje perioden: 1–3 (53.05) Benjamin Wettervik (Emil Hedin), 1–4 (56.54) Elias Östlin (Ludvig Fougman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 0-0-5

Valbo J20: 2-1-2

Nästa match:

Hudiksvall: Grums IK Hockey, hemma, 13 december

Valbo J20: Malungs IF, borta, 10 december