Första segern för säsongen för Oskarshamn

Oskarshamn vann med 5–4 mot Vita Hästen

Oskarshamns Anton Jenssen tvåmålsskytt

Andra förlusten i följd för Vita Hästen

Oskarshamn har haft det tufft i U18 regional syd fortsättning herr den här säsongen, men borta mot Vita Hästen kom första segern, efter sju spelade matcher. Oskarshamn vann med 5–4 (2–2, 1–2, 2–0).

– Svår match att analysera såhär i efterhand. Sjukt svängig match såväl målmässigt som spelmässigt. Vi klarar att spela bra hockey i ett par minuter innan de svänger åt andra hållet och vi går ner oss. Alldeles för svaga i egen zon såväl med puck som utan. Otroligt skönt med tre poäng, till slut, kommenterade Oskarshamns tränare Philip Elander.

Vita Hästens huvudtränare Hampus Andersson:

– Trots resultatet tycker jag att vi gör en väldigt stark insats utifrån våra förutsättningar. Vi har just nu en lång skadelista och saknar flera ordinarie spelare, men samtidigt kliver många andra fram och tar stort ansvar. Vi får dessutom in tre spelare från U16 som kommer in och gör det oerhört bra – de visar mod, energi och respektlöshet i sitt spel. Samtidigt behöver vi börja jobba över hela banan och få ordning på vårt försvarsspel, för där har vi mer att ge.

Oskarshamns Anton Jenssen tvåmålsskytt

Vita Hästen tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara en minut.

Oskarshamn reducerade och kvitterade till 2–2 genom Anton Jenssen och Wille Nilsson.

Efter 4.22 i andra perioden gjorde Oskarshamn 2–3 genom Herman Johansson.

Därefter fixade Vita Hästens Kevin Stenberg och Ville Emvall att laget vände underläge till ledning med 4–3.

5.40 in i tredje perioden fick Richárd Orgoványi utdelning på pass av Anton Jenssen och Kalle Svensson och kvitterade.

Efter 13.23 slog Anton Jenssen till på nytt på pass av Noah Lundh och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen. 4–5-målet blev matchens sista.

Oskarshamns Anton Jenssen stod för tre poäng, varav två mål och Noah Lundh hade tre assists.

Det här var Vita Hästens tredje uddamålsförlust den här säsongen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Vita Hästen på fjärde plats och Oskarshamn sist, på sjätte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 30 november 14.00 möter Vita Hästen Olofström borta i Stålhallen medan Oskarshamn spelar hemma mot Tingsryd.

Vita Hästen–Oskarshamn 4–5 (2–2, 2–1, 0–2)

U18 regional syd fortsättning herr, Himmelstalundshallen

Första perioden: 1–0 (8.08) Albert Stierndahl (Alex Hollertz), 2–0 (9.35) Eliam Heine-Hällborn (Vidar Torstensson), 2–1 (10.33) Anton Jenssen (Hugo Andersson, Malte Gustavsson), 2–2 (11.24) Wille Nilsson (Noah Lundh, Emil Boberg).

Andra perioden: 2–3 (24.22) Herman Johansson (Noah Lundh, Viktor Eddyson), 3–3 (35.01) Kevin Stenberg (Robin Nilsson, Charlie Bäckström), 4–3 (39.23) Ville Emvall (Eliam Heine-Hällborn, Vidar Torstensson).

Tredje perioden: 4–4 (45.40) Richárd Orgoványi (Anton Jenssen, Kalle Svensson), 4–5 (53.23) Anton Jenssen (Noah Lundh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 1-0-4

Oskarshamn: 1-0-4

Nästa match:

Vita Hästen: Olofströms IK, borta, 30 november

Oskarshamn: Tingsryds AIF, hemma, 30 november