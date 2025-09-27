Första perioden avgörande när Västervik besegrade Tranås

Västervik vann med 4–2 mot Tranås

Sixten Andersson matchvinnare för Västervik

Tredje raka segern för Västervik

Tranås lyckades inte få till spelet hemma mot Västervik i U20 division 1 C syd herr. Redan efter första perioden ledde bortalaget med 4–1. Tranås arbetade sig närmre, men förlorade matchen med 2–4 (1–4, 1–0, 0–0).

Västerviks tränare Gabriel Remelin tyckte så här om matchen:

– Skönt att vi vinner. Tycker det är första perioden som gör att vi vinner matchen, sen börjar vi slarva lite i andra men sen städar vi av matchen bra i den sista perioden.

Mighty Ravens nästa för Västervik

Västervik hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.47 genom Arvid Wahlqvist, och gick upp till 0–2. Tranås kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Västervik dock ryckt åt sig ledningen med 1–4. Efter 2.58 i andra perioden slog Liam Dufva till ännu en gång, framspelad av Melvin Svensson och reducerade åt Tranås. I tredje perioden höll Västervik i sin 4–2-ledning och vann.

Tranås har sex poäng och Västervik har nio poäng efter tre omgångar.

Lagen spelar mot varandra igen den 1 november i LF Arena.

Tranås tar sig an Guts/Valdemarsvik i nästa match borta lördag 4 oktober 16.00. Västervik möter samma dag 14.00 Mighty Ravens hemma.

Tranås–Västervik 2–4 (1–4, 1–0, 0–0)

U20 division 1 C syd herr, Stiga Arena

Första perioden: 0–1 (2.47) Arvid Wahlqvist (Filip Westerberg, Theo Månsson), 0–2 (7.46) Isac Österström (Theo Månsson, Filip Westerberg), 1–2 (13.26) Liam Dufva, 1–3 (16.40) Sixten Andersson, 1–4 (16.47) Axel Josefsson (Albin Engström).

Andra perioden: 2–4 (22.58) Liam Dufva (Melvin Svensson).

Nästa match:

Tranås: IK Guts/Valdemarsviks IF, borta, 4 oktober

Västervik: Linköpings Mighty Ravens, hemma, 4 oktober