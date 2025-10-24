Timrå IK U18 upp i topp efter trepoängare mot Vännäs U18

Timrå IK U18 vann med 4–2 mot Vännäs U18

Timrå IK U18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Edvin Norin matchvinnare för Timrå IK U18

Tack vare 4–2 (4–0, 0–2, 0–0) hemma mot Vännäs U18 är Timrå IK U18 ny serieledare i U18 regional norr herr. Laget ligger på samma poäng som tvåan Björklöven men toppar tabellen. Björklöven har dock två matcher mindre spelade. Efter fredagens match i Lill-Strimma-hallen ligger Vännäs U18 på sjätte plats.

Segern var Timrå IK U18:s sjunde på de senaste åtta matcherna.

Timrå IK U18–Vännäs U18 – mål för mål

Timrå IK U18 stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0. Douglas Strandell och Noel Pepulis reducerade förvisso men närmare än 4–2 kom inte Vännäs U18. Tredje perioden blev mållös och Timrå IK U18 tog därmed en stabil seger. I tredje perioden höll Timrå IK U18 i sin 4–2-ledning och vann.

Så sent som den 28 september låg Timrå IK U18 på åttonde plats i tabellen.

Timrå IK U18–Vännäs U18 4–2 (4–0, 0–2, 0–0)

U18 regional norr herr, Lill-Strimma-hallen

Första perioden: 1–0 (5.48) Elton Sandman (Arvid Cleve, Albin Klar), 2–0 (16.00) Alvin Svanlund (Adrian Svensson), 3–0 (16.47) Edvin Norin (Albin Klar, Melker Lundgren), 4–0 (19.26) Max Persson (Kevin Hellsén).

Andra perioden: 4–1 (35.53) Douglas Strandell (Viktor Brännström, Noel Pepulis), 4–2 (39.16) Noel Pepulis (Noel Snis).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK U18: 5-0-0

Vännäs U18: 3-0-2

Nästa match:

Vännäs U18: Örnsköldsvik HF, borta, 26 oktober