Första perioden avgörande när Nybro besegrade Kalmar

Nybro vann med 5–3 mot Kalmar

Elias Eriksson avgjorde för Nybro

Andra raka segern för Nybro

Kalmar lyckades inte få till spelet på bortaplan mot Nybro i U20 division 1 D syd herr. Redan efter första perioden ledde hemmalaget med 3–0. Kalmar arbetade sig närmre, men förlorade matchen med 5–3 (3–0, 1–3, 1–0).

Nybro–Kalmar – mål för mål

Nybro stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 4.20.

Kalmar reducerade och kvitterade till 3–3 i början av andra perioden i andra perioden.

Nybro tog ledningen på nytt genom Elias Eriksson efter 17.45.

16.55 in i tredje perioden fick Andrej Kunc utdelning på pass av Elias Kubovy och ökade ledningen. 5–3-målet blev matchens sista.

Resultaten i sista omgången betyder att Nybro slutar på fjärde plats i tabellen och Kalmar på tredje plats.

När lagen senast möttes vann Kalmar HC med 4–2.

Nybro–Kalmar 5–3 (3–0, 1–3, 1–0)

U20 division 1 D syd herr, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (15.28) Albin Sandberg (Hugo Johnsén), 2–0 (18.02) Erik Gruvhagen (Romeo Svanholm), 3–0 (19.48) Hugo Johnsén (Erik Gruvhagen).

Andra perioden: 3–1 (20.44) Nikita Antonov, 3–2 (23.32) Walter Nilsson (Aziz Usmanov, Jacob Wittenström), 3–3 (26.43) Viktor Tuszynski (Jacob Wittenström, Nikita Antonov), 4–3 (37.45) Elias Eriksson (Elias Kubovy, Oskar Rosengren).

Tredje perioden: 5–3 (56.55) Andrej Kunc (Elias Kubovy).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 3-0-2

Kalmar: 3-0-2