Forshaga vann på bortaplan mot Örnsköldsvik Hockey

Forshaga-seger med 5–3 mot Örnsköldsvik Hockey

Victor Stark avgjorde för Forshaga

Tredje raka nederlaget för Örnsköldsvik Hockey

Forshaga vann matchen på bortaplan mot Örnsköldsvik Hockey i hockeyettan norra på lördagen. 3–5 (0–1, 2–2, 1–2) slutade matchen.

Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand tyckte så här om matchen:

– Inte den snyggaste ishockeyn vi spelat. Men överlag grymt skönt och vinna mot ett ruskigt lurigt ”Övik”. De fuskar och drar iväg hela tiden så för oss gällde de verkligen att hålla ihop laget så mycket vi bara kunde. Stolt och glad över tre poäng.

Örnsköldsvik Hockey–Forshaga – mål för mål

Forshaga startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 2.37 slog Gustav Ling till på passning från Alfred Bergman och Anton Wiklund.

Örnsköldsvik Hockey kvitterade till 1–1 genom Tobias Oskarsson i början av andra perioden i andra perioden.

Forshaga gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Lukas Enqvist och Hugo Hell.

Örnsköldsvik Hockey reducerade dock till 2–3 genom Vilmer Grundström med 3.23 kvar att spela av perioden.

Efter 1.21 i tredje perioden gjorde Forshaga 2–4 genom Victor Stark.

Oskar Byström reducerade dock för Örnsköldsvik Hockey med bara en minut kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Forshaga kunde dock avgöra till 3–5 med elva sekunder kvar av matchen genom Adam Byström Johansson.

Forshagas Anton Wiklund hade tre assists. Vilmer Grundström stod för tre poäng, varav ett mål för Örnsköldsvik Hockey.

Örnsköldsvik Hockey har två vinster och tre förluster och 20–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Forshaga har tre vinster och två förluster och 20–11 i målskillnad.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 30 november. Då möter Örnsköldsvik Hockey Lindlöven i Skyttishallen 14.00. Forshaga tar sig an Clemensnäs borta 15.00.

Örnsköldsvik Hockey–Forshaga 3–5 (0–1, 2–2, 1–2)

Hockeyettan norra, Skyttishallen

Första perioden: 0–1 (2.37) Gustav Ling (Alfred Bergman, Anton Wiklund).

Andra perioden: 1–1 (24.12) Tobias Oskarsson (Vilmer Grundström, William Falkenhäll), 1–2 (28.25) Lukas Enqvist (Adam Byström Johansson, Anton Wiklund), 1–3 (30.17) Hugo Hell, 2–3 (36.37) Vilmer Grundström (Tobias Oskarsson, William Falkenhäll).

Tredje perioden: 2–4 (41.21) Victor Stark (Anton Wiklund), 3–4 (59.24) Oskar Byström (Linus Håkansson, Vilmer Grundström), 3–5 (59.49) Adam Byström Johansson (Lukas Enqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örnsköldsvik Hockey: 2-0-3

Forshaga: 3-1-1

Nästa match:

Örnsköldsvik Hockey: Lindlövens IF, hemma, 30 november

Forshaga: Clemensnäs HC, borta, 30 november