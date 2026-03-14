Forshaga vann efter drama – kvitterade matchserien mot Lindlöven

Forshaga vann med 4–3 efter förlängning

Forshagas Karl Andersson tvåmålsskytt

Isac Hamberg matchvinnare för Forshaga

Forshaga vann på bortaplan med 4–3 (2–0, 1–1, 0–2, 1–0) efter förlängning och utjämnade till 1-1 i matchserien mot Lindlöven i kvartsfinalen i Hockeyettan.

Isac Hamberg blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 3.04 in i förlängningen.

Karl Andersson med två mål för Forshaga

Forshaga startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.25 slog Lukas Enqvist till framspelad av Sebastian Kjellen och Christoffer Rasch. Laget gjorde också 0–2 i slutsekunderna av första perioden när Karl Andersson hittade rätt på passning från Anton Wiklund och Martin Fridén.

Redan efter 2.50 i andra perioden reducerade Lindlöven till 1–2 genom Amill Andersson. Efter 15.11 i andra perioden nätade Karl Andersson på nytt på pass av Martin Fridén och Anton Wiklund och gjorde 1–3.

8.48 in i tredje perioden slog Sebastian Falk till framspelad av Isak Jonsson och reducerade. Lindlöven kvitterade till 3–3 med 17 sekunder kvar att spela genom Isak Jonsson.

Stor matchhjälte för Forshaga 3.04 in i förlängningen blev Isac Hamberg med det avgörande förlängningsmålet.

Lagen möts igen på tisdag 19.00.

Lindlöven–Forshaga 3–4 (0–2, 1–1, 2–0, 0–1)

Kvartsfinalen i Hockeyettan

Första perioden: 0–1 (3.25) Lukas Enqvist (Sebastian Kjellen, Christoffer Rasch), 0–2 (19.57) Karl Andersson (Anton Wiklund, Martin Fridén).

Andra perioden: 1–2 (22.50) Amill Andersson, 1–3 (35.11) Karl Andersson (Martin Fridén, Anton Wiklund).

Tredje perioden: 2–3 (48.48) Sebastian Falk (Isak Jonsson), 3–3 (59.43) Isak Jonsson.

Förlängning: 3–4 (63.04) Isac Hamberg (Hugo Hell, Alfred Bergman).

Ställning i serien: Lindlöven–Forshaga 1–1

Nästa match:

17 mars, 19.00, Forshaga–Lindlöven