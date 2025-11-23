Forshaga utklassade Norrtälje på hemmaplan

Forshaga vann med 9–0 mot Norrtälje

Forshagas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Wille Johansson tremålsskytt för Forshaga

Forshaga dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Norrtälje i hockeyettan norra med hela 9–0 (3–0, 0–0, 6–0).

– Kan låta drygt att säga att jag inte är svinnöjd med första 40. Vi äventyrar för mycket med puck mot ett skridskostarkt lag. Sista perioden känner jag igen oss och vi får betalt när vi spelar en rak ishockey och tar attacker. Bra powerplay-spel, kul att få det att lossna med målskyttet överlag idag. Nöjd med tre poäng, vi gnuggar vidare, tyckte Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand, efter matchen.

Norrtäljes huvudtränare Anders Söderström:

– Vi spelar grymt bra i 40 minuter och tar med oss dessa två perioder. Vi har redan hämtat oss från den här matchen så det är lugnt.

Det här var Forshagas femte nolla den här säsongen.

Segern var Forshagas fjärde på de senaste fem matcherna.

Christoffer Rasch bakom Forshagas avgörande

Forshaga stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 9.03 i mitten av perioden.

Andra perioden blev mållös.

Forshaga fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–0. Målen i sista perioden gjordes av Wille Johansson, som gjorde två mål, Lukas Enqvist, Victor Stark, Adam Byström Johansson och Anton Wiklund.

Lukas Enqvist och Victor Stark gjorde ett mål och två assist var för Forshaga.

Det här betyder att Forshaga ligger kvar på femte plats i tabellen och Norrtälje på elfte plats.

Nästa motstånd för Forshaga är Hudiksvall. Lagen möts torsdag 27 november 19.00 i Holmen Center. Norrtälje tar sig an Vallentuna borta fredag 28 november 19.00.

Forshaga–Norrtälje 9–0 (3–0, 0–0, 6–0)

Hockeyettan norra, Ängevi Ishall

Första perioden: 1–0 (10.00) Christoffer Rasch (Karl Andersson, Isac Hamberg), 2–0 (17.03) Wille Johansson (Isac Hamberg, Karl Andersson), 3–0 (19.03) Jacob Ringman (Alfred Bergman).

Tredje perioden: 4–0 (42.33) Victor Stark (Anton Wiklund, Lukas Enqvist), 5–0 (48.32) Lukas Enqvist (Victor Stark, Adam Byström Johansson), 6–0 (54.55) Anton Wiklund (Adam Byström Johansson, Johannes Frisk), 7–0 (57.02) Adam Byström Johansson (Johannes Frisk, Lukas Enqvist), 8–0 (58.18) Wille Johansson (Tom Fridén, Martin Fridén), 9–0 (59.00) Wille Johansson (Victor Stark, Christoffer Rasch).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Forshaga: 4-1-0

Norrtälje: 2-0-3

Nästa match:

Forshaga: Hudiksvalls HC, borta, 27 november

Norrtälje: Vallentuna Hockey, borta, 28 november