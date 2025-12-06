Forshaga tog hem segern mot Strömsbro på bortaplan

Seger för Forshaga med 3–1 mot Strömsbro

Forshagas femte seger på de senaste sex matcherna

Isac Hamberg matchvinnare för Forshaga

Forshaga vann på bortaplan mot Strömsbro i hockeyettan norra. Matchen på lördagen slutade 1–3 (1–2, 0–0, 0–1).

Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand:

– Skön vinst. Första perioden tycker jag Strömsbro är bättre än oss, men vi lyckas gå därifrån med ett bra resultat. Därefter så tycker jag vi börjar kontrollera matchen på ett bra sätt. Nöjd med vinsten på bortaplan. Sista perioden kändes de stabilt och tryggt i det stora hela.

Segern var Forshagas femte på de senaste sex matcherna.

Strömsbro–Forshaga – mål för mål

Forshaga startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Martin Fridén och Isac Hamberg innan Strömsbro svarade och gjorde 2–1 genom Jesper Åhlen-Hedenström.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

3.52 in i tredje perioden slog Lukas Enqvist till framspelad av Victor Stark och Anton Wiklund och ökade ledningen. 1–3-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Strömsbro är kvar på sjätte plats och Forshaga stannar på fjärde plats, i serien.

På onsdag 10 december 19.00 spelar Strömsbro borta mot Norrtälje och Forshaga hemma mot Borlänge.

Strömsbro–Forshaga 1–3 (1–2, 0–0, 0–1)

Hockeyettan norra, Testebo Arena

Första perioden: 0–1 (9.08) Martin Fridén (Tom Fridén), 0–2 (14.56) Isac Hamberg (Johannes Frisk, Linus Johnsson), 1–2 (19.27) Jesper Åhlen-Hedenström (Mikael Hansson, Calle Westerlund).

Tredje perioden: 1–3 (43.52) Lukas Enqvist (Victor Stark, Anton Wiklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 2-1-2

Forshaga: 4-0-1

Nästa match:

Strömsbro: Norrtälje IK, borta, 10 december

Forshaga: Borlänge HF, hemma, 10 december