Forshaga tog hem segern mot Strömsbro på bortaplan
- Seger för Forshaga med 3–1 mot Strömsbro
- Forshagas femte seger på de senaste sex matcherna
- Isac Hamberg matchvinnare för Forshaga
Forshaga vann på bortaplan mot Strömsbro i hockeyettan norra. Matchen på lördagen slutade 1–3 (1–2, 0–0, 0–1).
Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand:
– Skön vinst. Första perioden tycker jag Strömsbro är bättre än oss, men vi lyckas gå därifrån med ett bra resultat. Därefter så tycker jag vi börjar kontrollera matchen på ett bra sätt. Nöjd med vinsten på bortaplan. Sista perioden kändes de stabilt och tryggt i det stora hela.
Segern var Forshagas femte på de senaste sex matcherna.
Strömsbro–Forshaga – mål för mål
Forshaga startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Martin Fridén och Isac Hamberg innan Strömsbro svarade och gjorde 2–1 genom Jesper Åhlen-Hedenström.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.
3.52 in i tredje perioden slog Lukas Enqvist till framspelad av Victor Stark och Anton Wiklund och ökade ledningen. 1–3-målet blev matchens sista.
Det här betyder att Strömsbro är kvar på sjätte plats och Forshaga stannar på fjärde plats, i serien.
På onsdag 10 december 19.00 spelar Strömsbro borta mot Norrtälje och Forshaga hemma mot Borlänge.
Strömsbro–Forshaga 1–3 (1–2, 0–0, 0–1)
Hockeyettan norra, Testebo Arena
Första perioden: 0–1 (9.08) Martin Fridén (Tom Fridén), 0–2 (14.56) Isac Hamberg (Johannes Frisk, Linus Johnsson), 1–2 (19.27) Jesper Åhlen-Hedenström (Mikael Hansson, Calle Westerlund).
Tredje perioden: 1–3 (43.52) Lukas Enqvist (Victor Stark, Anton Wiklund).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Strömsbro: 2-1-2
Forshaga: 4-0-1
Nästa match:
Strömsbro: Norrtälje IK, borta, 10 december
Forshaga: Borlänge HF, hemma, 10 december
