Forshaga tog hem segern mot Grums IK 2 på hemmaplan

Forshaga vann med 8–4 mot Grums IK 2

Alexander Eriksson avgjorde för Forshaga

Andra raka segern för Forshaga

Forshaga vann mötet i U20 Div 1 västra B herr på hemmaplan mot Grums IK 2, med 8–4 (4–2, 2–1, 2–1).

Forshaga–Grums IK 2 – mål för mål

Forshaga tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 21 sekunder genom Casper Gustafsson och gick upp till 2–0. Grums IK 2 kom tillbaka och kvitterade.

Innan perioden var över hade Forshaga dock ryckt åt sig ledningen med 4–2.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 6–3.

Forshaga vann också tredje perioden 2–1 och ställningen efter tre perioder var 8–4.

David Palm gjorde ett mål för Grums IK 2 och spelade fram till två mål. Casper Gustafsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Forshaga, Alexander Eriksson stod för tre poäng, varav två mål och Fred Beckman gjorde två mål och totalt tre poäng.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Forshaga på nionde plats och Grums IK 2 på åttonde plats.

När lagen senast möttes vann Grums 2 med 5–3.

Onsdag 4 februari 19.00 spelar Forshaga borta mot Nor IK U23/Solstad HC. Grums IK 2 möter Kils AIK U20 hemma i Billerudhallen torsdag 5 februari 20.00.

Forshaga–Grums IK 2 8–4 (4–2, 2–1, 2–1)

U20 Div 1 västra B herr, Ängevi Ishall

Första perioden: 1–0 (0.21) Casper Gustafsson (Oskar Fridberg), 2–0 (3.35) Elis Thorn (Erik Lott Petersén, Nils Sjödin), 2–1 (12.03) Gustav Magnusson (Filip Gillström, David Palm), 2–2 (13.25) Milian Kitti (Maximus Ruff, David Palm), 3–2 (14.39) Felix Strömdahl (Casper Gustafsson), 4–2 (15.15) Edvin Hallqvist.

Andra perioden: 4–3 (21.57) David Palm (Filip Gillström), 5–3 (30.30) Alexander Eriksson (Casper Gustafsson), 6–3 (35.35) Fred Beckman (Alexander Eriksson).

Tredje perioden: 7–3 (42.11) Alexander Eriksson (Theodor Backman, Fred Beckman), 7–4 (44.57) Milian Kitti, 8–4 (55.21) Fred Beckman (Oskar Fridberg, Erik Lott Petersén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Forshaga: 2-0-3

Grums IK 2: 1-1-3

Nästa match:

Forshaga: Nor IK U23/Solstad HC, borta, 4 februari 19.00

Grums IK 2: Kils AIK IK U23, hemma, 5 februari 20.00