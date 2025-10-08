Forshaga nollade Falu IF – vann med 3–0

Seger för Forshaga med 3–0 mot Falu IF

Karl Andersson matchvinnare för Forshaga

Andra raka segern för Forshaga

Forshaga vann på bortaplan mot Falu IF i hockeyettan norra i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–3 (0–1, 0–2, 0–0).

Falu IF–Forshaga – mål för mål

Forshaga tog ledningen efter 6.09 genom Karl Andersson framspelad av Adam Byström Johansson och Pelle Hedlund. Även i andra perioden var Forshaga starkast och gick från 0–1 till 0–3 genom två snabba mål i mitten av perioden av Gustav Ling och Felix Söderlund. Tredje perioden blev mållös och Forshaga höll i sin 3–0-ledning och vann.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Forshaga med 4–3.

Lördag 11 oktober möter Falu IF Bodens HF borta 16.00 och Forshaga möter Kalix hemma 15.00.

Falu IF–Forshaga 0–3 (0–1, 0–2, 0–0)

Hockeyettan norra, Lugnets Ishall

Första perioden: 0–1 (6.09) Karl Andersson (Adam Byström Johansson, Pelle Hedlund).

Andra perioden: 0–2 (30.51) Gustav Ling (Linus Johnsson, Linus Frost), 0–3 (34.22) Felix Söderlund (Gustav Ling).

Nästa match:

Falu IF: Bodens HF, borta, 11 oktober

Forshaga: Kalix HC, hemma, 11 oktober