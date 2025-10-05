Forshaga besegrade Wings Arlanda med 5–1

Seger för Forshaga med 5–1 mot Wings Arlanda

Christoffer Rasch matchvinnare för Forshaga

Andra raka förlusten för Wings Arlanda

Forshaga besegrade Wings Arlanda på hemmaplan i söndagens möte i hockeyettan norra. 5–1 (2–0, 1–0, 2–1) slutade matchen.

– Grymt skönt att vinna. Tycker vi är klart bättre än wings idag, vi gör fem mål framåt och har bud på bra många till. Stabilt bakåt med bra målvaktsspel och kul att Linus Johnsson får göra ett mål idag, kommenterade Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand.

Det var första segern för Forshaga, efter 0–1-förlust mot Enköping i premiären.

Forshaga–Wings Arlanda – mål för mål

Forshaga tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Laget gjorde 3–0 alldeles i slutsekunderna av andra perioden när Isac Hamberg hittade rätt på pass av Lukas Enqvist och Christoffer Rasch. 6.13 in i tredje perioden slog Olle Dahlman till på pass av Viktor Pahlén och Didrik Lif och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Wings Arlanda.

11.48 in i perioden nätade Forshagas Hugo Hell framspelad av Martin Fridén och ökade ledningen.

Efter 14.31 slog Victor Stark till framspelad av Christoffer Rasch och ökade ledningen för Forshaga.

Forshagas Christoffer Rasch stod för ett mål och två assists.

I nästa match möter Forshaga Falu IF borta och Wings Arlanda möter Surahammar hemma. Båda matcherna spelas onsdag 8 oktober 19.00.

Forshaga–Wings Arlanda 5–1 (2–0, 1–0, 2–1)

Hockeyettan norra, Ängevi Ishall

Första perioden: 1–0 (2.53) Linus Johnsson (Felix Söderlund, Hugo Lindman Gustafsson), 2–0 (11.51) Christoffer Rasch.

Andra perioden: 3–0 (39.59) Isac Hamberg (Lukas Enqvist, Christoffer Rasch).

Tredje perioden: 3–1 (46.13) Olle Dahlman (Viktor Pahlén, Didrik Lif), 4–1 (51.48) Hugo Hell (Martin Fridén), 5–1 (54.31) Victor Stark (Christoffer Rasch).

Nästa match:

Forshaga: Falu IF, borta, 8 oktober

Wings Arlanda: Surahammars IF, hemma, 8 oktober