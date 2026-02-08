Formstarkt Sundsvall Hockey U18 vann mot Clemensnäs U18

Sundsvall Hockey U18-seger med 3–2 mot Clemensnäs U18

Sundsvall Hockey U18:s sjunde seger på de senaste sju matcherna

Hugo Müller avgjorde för Sundsvall Hockey U18

3–2 (1–0, 1–0, 1–2) blev resultatet när Sundsvall Hockey U18 och Clemensnäs U18 möttes i Ungdomshallen på söndagen. I och med detta har Sundsvall Hockey U18 hela sju raka segrar i U18 regional norr fortsättning vår herr.

Sundsvall Hockey U18 hade inför matchen förlorat de senaste fyra mötena mot Clemensnäs U18.

Ö-vik Hockey U18 nästa för Sundsvall Hockey U18

Sundsvall Hockey U18 tog ledningen efter 8.17 genom Gustav Von Essen assisterad av Viktor Fagemo och Hampus Becker.

Efter 4.23 i andra perioden slog Charlie Ramsell till på pass av Viggo Ahlqvist och Petter Nymark och gjorde 2–0.

Clemensnäs U18 reducerade dock till 2–1 genom Laurynas Stirna efter 5.36 av perioden.

Efter 12.58 i tredje perioden gjorde Sundsvall Hockey U18 3–1 genom Hugo Müller och tog ett rejält grepp om matchen.

Clemensnäs U18 reducerade dock till 3–2 genom Kimi Broberg när bara tre minuter återstod att spela och gav matchen spänning i slutet.

Det här var fjärde mötet mellan Sundsvall Hockey U18 och Clemensnäs U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Clemensnäs HC vunnit.

I nästa omgång har Sundsvall Hockey U18 Ö-vik Hockey U18 hemma i Brandcode Center, onsdag 18 februari 19.30. Clemensnäs U18 spelar borta mot Piteå Hockey U18 onsdag 11 februari 19.00.

Sundsvall Hockey U18–Clemensnäs U18 3–2 (1–0, 1–0, 1–2)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Ungdomshallen

Första perioden: 1–0 (8.17) Gustav Von Essen (Viktor Fagemo, Hampus Becker).

Andra perioden: 2–0 (24.23) Charlie Ramsell (Viggo Ahlqvist, Petter Nymark).

Tredje perioden: 2–1 (45.36) Laurynas Stirna (Casper Wahlberg), 3–1 (52.58) Hugo Müller (Mikael Haga Jansson, Elias Sitter), 3–2 (57.22) Kimi Broberg (Noel Lindgren, Casper Wahlberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall Hockey U18: 5-0-0

Clemensnäs U18: 2-1-2

Nästa match:

Sundsvall Hockey U18: Örnsköldsvik HF, hemma, 18 februari 19.30

Clemensnäs U18: Piteå HC, borta, 11 februari 19.00