Formstarkt Montreal vann mot Tampa Bay

Montreal-seger med 4–1 mot Tampa Bay

Montreals sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Cole Caufield matchvinnare för Montreal

Det går fortsatt bra för Montreal i NHL. På onsdagen mötte laget Tampa Bay på bortaplan i Benchmark International Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sex matcher i rad. Segerresultatet mot Tampa Bay blev 4–1 (1–1, 1–0, 2–0).

NY Rangers nästa för Montreal

Juraj Slafkovsky gav Montreal ledningen efter tolv minuters spel efter förarbete av Ivan Demidov och Cole Caufield. Tampa Bay kvitterade till 1–1 efter 13.41 när Jake Guentzel fick träff på pass av Zemgus Girgensons och Ryan McDonagh.

Efter 12.49 i andra perioden slog Cole Caufield till framspelad av Juraj Slafkovsky och Mike Matheson och gav Montreal ledningen.

17.55 in i tredje perioden slog Mike Matheson till och ökade ledningen. Nick Suzuki stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 1.06 kvar att spela.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Tampa Bay Lightning vunnit.

Tampa Bay möter Pittsburgh i nästa match hemma fredag 3 april 01.00. Montreal möter samma dag NY Rangers borta.