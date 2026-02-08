Formstarkt Lidingö Vikings HC vann mot Väsby

Lidingö Vikings HC-seger med 5–1 mot Väsby

Lidingö Vikings HC:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Elias Omberg avgjorde för Lidingö Vikings HC

Lidingö Vikings HC är svårslaget i U18 allettan östra fortsättningsserie. Mot Väsby på bortaplan i Vilundaparkens Ishall på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 5–1 (1–0, 2–1, 2–0) och har nu sex segrar i rad.

Vallentuna nästa för Lidingö Vikings HC

Viktor Sjöborg gjorde 1–0 till gästande Lidingö Vikings HC efter 16 minuters spel.

Väsby kvitterade till 1–1 genom Julian Johansson i början av andra perioden i andra perioden.

Lidingö Vikings HC gjorde dock två mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Elias Omberg och Carl Mogerud.

1.28 in i tredje perioden slog Alec Lejnerborn till på pass av Peter Srobar och ökade ledningen. Efter 13.57 nätade Ludvig Lagerwall framspelad av Carl Mogerud och Axel Brändstedt och ökade ledningen för Lidingö Vikings HC.

Lagens första möte för säsongen vann Lidingö med 5–1.

Nästa motstånd för Väsby är Järna. Lidingö Vikings HC tar sig an Vallentuna hemma. Båda matcherna spelas torsdag 12 februari 19.30.

Väsby–Lidingö Vikings HC 1–5 (0–1, 1–2, 0–2)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Vilundaparkens Ishall

Första perioden: 0–1 (16.27) Viktor Sjöborg.

Andra perioden: 1–1 (20.26) Julian Johansson (Philip Israelsson, Magnus Hobelsberger), 1–2 (34.36) Elias Omberg (Axel Brändstedt, Jan Bajnar), 1–3 (40.00) Carl Mogerud (Benjamin Herrmann, Ludvig Malmström).

Tredje perioden: 1–4 (41.28) Alec Lejnerborn (Peter Srobar), 1–5 (53.57) Ludvig Lagerwall (Carl Mogerud, Axel Brändstedt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby: 3-0-2

Lidingö Vikings HC: 5-0-0

Nästa match:

Väsby: Järna SK, borta, 12 februari 19.30

Lidingö Vikings HC: Vallentuna Hockey, hemma, 12 februari 19.30