Formstarkt Hammarby IF U18 vann mot IFK Tumba IK 2

Hammarby IF U18 vann med 7–4 mot IFK Tumba IK 2

Hammarby IF U18:s sjätte seger på de senaste sex matcherna

Victor Soler Engvall med två mål för Hammarby IF U18

Segertåget fortsätter för Hammarby IF U18. Mot IFK Tumba IK 2 på hemmaplan i Kärrtorps IP på torsdagen blev det seger igen. Laget vann med 7–4 (1–2, 5–1, 1–1) och har nu sex segrar i rad i U18 division 1 östra A fortsättningsserie.

Alexander Nylander bakom Hammarby IF U18:s avgörande

IFK Tumba IK 2 spelade bäst i första perioden som laget vann med 2–1.

Hammarby IF U18 hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 2–2 efter 1.24 genom Caesar Bäckström och gick upp till 5–2 innan IFK Tumba IK 2 svarade.

I periodpausen hade Hammarby IF U18 ledningen med 6–3.

10.48 in i tredje perioden satte Dennis Löfving pucken återigen framspelad av Joel Åhgren och Carl Westergren och reducerade. Men mer än så orkade IFK Tumba IK 2 inte med. Sven-Lennon Urbano Hällgren stod för målet när Hammarby IF U18 punkterade matchen med ett 7–4-mål med två sekunder kvar att spela på passning från Victor Soler Engvall och Pontus Elfström. Det fastställde slutresultatet till 7–4.

Hammarby IF U18:s Alexander Nylander stod för ett mål och två assists och Victor Soler Engvall gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att Hammarby IF U18 är i fortsatt serieledning, med 18 poäng efter sex matcher och IFK Tumba IK 2 på fjärde plats med nio poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Hammarby IF U18 tar sig an Spånga i nästa match borta söndag 1 februari 17.45. IFK Tumba IK 2 möter samma dag 16.00 Åker/Strängnäs HC hemma.

Hammarby IF U18–IFK Tumba IK 2 7–4 (1–2, 5–1, 1–1)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Kärrtorps IP

Första perioden: 0–1 (12.07) Dennis Löfving (Carl Westergren), 1–1 (14.44) Victor Soler Engvall (Oskar Benchea), 1–2 (18.31) Jacob Gruvberger (Milan Bozkurt, Melvin Gustafsson).

Andra perioden: 2–2 (21.24) Caesar Bäckström (Alexander Nylander, Fabian Rosberger), 3–2 (25.38) Victor Soler Engvall (Oskar Benchea, Anton Tonkel), 4–2 (27.56) Love Erkendal (Pontus Elfström, Alexander Nylander), 5–2 (30.52) Alexander Nylander (Lucas Mcgregor), 5–3 (32.04) Benjamin Sundlöf (Joel Åhgren), 6–3 (36.54) Ludvig Gustavsson (Lucas Mcgregor).

Tredje perioden: 6–4 (50.48) Dennis Löfving (Joel Åhgren, Carl Westergren), 7–4 (59.58) Sven-Lennon Urbano Hällgren (Victor Soler Engvall, Pontus Elfström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarby IF U18: 5-0-0

IFK Tumba IK 2: 3-0-2

Nästa match:

Hammarby IF U18: Spånga IS IK 1, borta, 1 februari 17.45

IFK Tumba IK 2: Åker/Strängnäs HC, hemma, 1 februari 16.00