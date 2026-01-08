Formstarkt Chicago vann mot St Louis

Chicago vann med 7–3 mot St Louis

Chicagos fjärde seger på de senaste fem matcherna

Landon Slaggert matchvinnare för Chicago

Chicago är svårslaget i NHL. Mot St Louis på hemmaplan i United Center på torsdagen blev det seger igen. Laget vann med 7–3 (1–1, 4–1, 2–1) och har nu fyra segrar i rad.

Washington nästa för Chicago

Tyler Tucker gjorde 1–0 till St Louis efter bara 27 sekunder efter pass från Brayden Schenn.

Chicago kvitterade till 1–1 efter 9.26 när Nick Lardis hittade rätt på pass av Oliver Moore och Matt Grzelcyk.

Chicago var vassast i andra perioden. Laget vann perioden klart och ställningen efter två perioder var 5–2.

Chicago gjorde två mål i tredje perioden och gick från 5–2 till 7–2, målen av Andre Burakovsky och Louis Crevier. De sju minuterna blev direkt matchavgörande.

Nathan Walker reducerade förvisso men närmare än 7–3 kom inte St Louis. Chicago tog därmed en stabil seger.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Lördag 10 januari spelar Chicago hemma mot Washington 02.00 och St Louis mot Utah Mammoth borta 03.00 i Delta Center.

Chicago–St Louis 7–3 (1–1, 4–1, 2–1)

NHL, United Center

Första perioden: 0–1 (0.27) Tyler Tucker (Brayden Schenn), 1–1 (9.26) Nick Lardis (Oliver Moore, Matt Grzelcyk).

Andra perioden: 2–1 (27.41) Oliver Moore (Matt Grzelcyk, Nick Foligno), 2–2 (28.22) Otto Stenberg, 3–2 (28.57) Connor Murphy, 4–2 (32.27) Landon Slaggert (Colton Dach, Connor Murphy), 5–2 (37.24) Jason Dickinson (Louis Crevier).

Tredje perioden: 6–2 (45.11) Andre Burakovsky (Ryan Greene, Teuvo Teräväinen), 7–2 (52.56) Louis Crevier (Landon Slaggert, Alex Vlasic), 7–3 (53.19) Nathan Walker (Alexey Toropchenko, Philip Broberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 4-1-0

St Louis: 2-0-3

Nästa match:

Chicago: Washington Capitals, hemma, 10 januari 02.00

St Louis: Utah Mammoth, borta, 10 januari 03.00