Formstarka Winnipeg vann mot Nashville

Seger för Winnipeg med 4–1 mot Nashville

Winnipegs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Nino Niederreiter matchvinnare för Winnipeg

Winnipeg är svårslaget i NHL. Mot Nashville hemma i Bell MTS Place på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 4–1 (2–0, 0–0, 2–1) och har nu fyra segrar i rad.

Winnipeg–Nashville – mål för mål

Winnipeg tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Winnipeg gjorde två mål i tredje perioden och gick från 2–0 till 4–0, målen av Logan Stanley och Vladislav Namestnikov och punkterade matchen.

Michael Bunting reducerade förvisso men närmare än 4–1 kom inte Nashville. Winnipeg tog därmed en stabil seger.

Winnipeg tar sig an Calgary i nästa match borta tisdag 21 oktober 03.30. Nashville möter Anaheim Ducks hemma onsdag 22 oktober 02.00.

Winnipeg–Nashville 4–1 (2–0, 0–0, 2–1)

NHL, Bell MTS Place

Första perioden: 1–0 (2.39) Mark Scheifele (Kyle Connor, Alex Iafallo), 2–0 (10.25) Nino Niederreiter (Vladislav Namestnikov, Dylan Demelo).

Tredje perioden: 3–0 (45.32) Logan Stanley (Gustav Nyquist, Jonathan Toews), (Jonathan Toews, Nino Niederreiter), 4–1 (58.56) Michael Bunting (Ryan O’Reilly, Brady Skjei).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 4-0-1

Nashville: 1-2-2

Nästa match:

Winnipeg: Calgary Flames, borta, 21 oktober

Nashville: Anaheim Ducks, hemma, 22 oktober