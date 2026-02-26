Formstarka Vegas tog ny seger mot Los Angeles

Vegas vann med 6–4 mot Los Angeles

Vegas Pavel Dorofejev tvåmålsskytt

Tredje raka segern för Vegas

Vegas är svårstoppade för tillfället. När laget mötte Los Angeles på bortaplan i Crypto.com Arena på torsdagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 4–6 (1–1, 1–0, 2–5) innebär att Vegas nu har tre segrar i följd i NHL, efter att tidigare haft en tuff trend.

Resultatet innebär att Los Angeles nu har fyra förluster i rad.

Vegas tog ledningen efter tio minuters spel genom Pavel Dorofejev efter pass från Tanner Laczynski och Reilly Smith. Efter 14.31 kvitterade Los Angeles genom Quinton Byfield efter förarbete av Artemi Panarin och Brandt Clarke.

Los Angeles gjorde också 2–1 efter 14.43 i andra perioden när Adrian Kempe hittade rätt framspelad av Anze Kopitar och Artemi Panarin.

Vegas dominerade i tredje perioden. Laget vann perioden klart och matchen med 6–4.

Vegas Tanner Laczynski hade tre assists.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Los Angeles på femte plats i Pacific division och Vegas i serieledning i Pacific division.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Vegas Golden Knights har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Los Angeles Kings vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Fredag 27 februari 04.30 spelar Los Angeles hemma mot Edmonton. Vegas möter Washington borta i Capital One Arena lördag 28 februari 01.00.

Los Angeles–Vegas 4–6 (1–1, 1–0, 2–5)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 0–1 (10.59) Pavel Dorofejev (Tanner Laczynski, Reilly Smith), 1–1 (14.31) Quinton Byfield (Artemi Panarin, Brandt Clarke).

Andra perioden: 2–1 (34.43) Adrian Kempe (Anze Kopitar, Artemi Panarin).

Tredje perioden: 2–2 (48.07) Colton Sissons (Braeden Bowman), 2–3 (51.16) Brandon Saad (Colton Sissons, Alexander Holtz), 2–4 (52.21) Reilly Smith (Tanner Laczynski, Brayden McNabb), 3–4 (53.26) Quinton Byfield (Andrej Kuzmenko), 3–5 (55.59) Pavel Dorofejev (Tanner Laczynski, Braeden Bowman), 4–5 (58.54) Brandt Clarke (Adrian Kempe, Andrej Kuzmenko), 4–6 (59.31) Ivan Barbasjev (Tomas Hertl, Brayden McNabb).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 1-1-3

Vegas: 3-0-2

Nästa match:

Los Angeles: Edmonton Oilers, hemma, 27 februari 04.30

Vegas: Washington Capitals, borta, 28 februari 01.00