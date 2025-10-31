Formstarka Västerås vann mot Modo Hockey

Västerås-seger med 4–1 mot Modo Hockey

Västerås fjärde seger på de senaste fem matcherna

Konstantin Komarek matchvinnare för Västerås

Västerås fortsätter starkt i hockeyallsvenskan. När laget mötte Modo Hockey borta i Hägglunds Arena på fredagen kom ännu en seger. Laget vann med 4–1 (2–0, 0–0, 2–1). I och med detta har Västerås fyra segrar i rad.

Modo Hockey–Västerås – mål för mål

Västerås tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara två minuter.

Andra perioden blev mållös. 16.22 in i tredje perioden nätade Modo Hockeys Sebastian Ohlsson på pass av Carl Mattsson och Sverre Rönningen och reducerade. Men mer än så orkade Modo Hockey inte med.

17.51 in i perioden slog Carl Jakobsson till framspelad av Svante Sjödin och Olle Norberg och ökade ledningen.

Oscar Lawner stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med en sekund kvar att spela framspelad av Henrik Malmström.

Västerås nya tabellposition är åttonde plats medan Modo Hockey är på andra plats. Så sent som den 1 oktober låg Västerås på 14:e plats i tabellen.

Modo Hockey tar sig an Troja-Ljungby i nästa match hemma torsdag 6 november 19.00. Västerås möter Oskarshamn hemma söndag 2 november 14.00.

Modo Hockey–Västerås 1–4 (0–2, 0–0, 1–2)

Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena

Första perioden: 0–1 (0.54) Niclas Lundgren (Patrick Guay, Svante Sjödin), 0–2 (2.55) Konstantin Komarek (Veikko Loimaranta, Oscar Lawner).

Tredje perioden: 1–2 (56.22) Sebastian Ohlsson (Carl Mattsson, Sverre Rönningen), 1–3 (57.51) Carl Jakobsson (Svante Sjödin, Olle Norberg), 1–4 (59.59) Oscar Lawner (Henrik Malmström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 3-1-1

Västerås: 4-0-1

Nästa match:

Modo Hockey: IF Troja-Ljungby, hemma, 6 november

Västerås: IK Oskarshamn, hemma, 2 november