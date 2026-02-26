Formstarka Tampa Bay tog ännu en seger

Tampa Bay-seger med 4–2 mot Toronto

Tampa Bays nionde seger på de senaste tio matcherna

Brayden Point gjorde två mål för Tampa Bay

Tampa Bay fortsätter starkt i NHL. När laget mötte Toronto hemma i Benchmark International Arena på torsdagen kom ännu en seger. Laget vann med 4–2 (0–0, 2–0, 2–2). I och med detta har Tampa Bay sex segrar i rad.

Vinsten mot Toronto innebär att Tampa Bay har elva segrar i rad på hemmaplan.

Nikita Kutjerov gjorde avgörande målet

Första perioden blev mållös.

7.07 in i andra perioden gjorde Tampa Bay 1–0 genom Brayden Point assisterad av Charle-Edouard D’Astous och Pontus Holmberg. Efter 7.58 i andra perioden slog Gage Goncalves till framspelad av Nikita Kutjerov och Charle-Edouard D’Astous och gjorde 2–0.

Tampa Bay startade också tredje perioden vassast. Laget gick från 2–0 till 3–0. Men Toronto svarade och gjorde 3–1.

Därefter var det dock Tampa Bay som avgjorde. Laget gjorde 4–1 med fyra minuter kvar att spela genom Brayden Point på pass av Nikita Kutjerov och Gage Goncalves. Toronto hann få in en reducering till och slutresultatet blev 4–2.

Gage Goncalves och Nikita Kutjerov gjorde ett mål och två assist var för Tampa Bay.

Lagens första möte för säsongen vann Toronto med 2–0.

Fredag 27 februari 01.00 möter Tampa Bay Carolina borta i Lenovo Center medan Toronto spelar borta mot Florida.

Tampa Bay–Toronto 4–2 (0–0, 2–0, 2–2)

NHL, Benchmark International Arena

Andra perioden: 1–0 (27.07) Brayden Point (Charle-Edouard D’Astous, Pontus Holmberg), 2–0 (27.58) Gage Goncalves (Nikita Kutjerov, Charle-Edouard D’Astous).

Tredje perioden: 3–0 (42.59) Nikita Kutjerov (Gage Goncalves, Brayden Point), 3–1 (56.19) John Tavares (William Nylander, Matthew Knies), 4–1 (56.30) Brayden Point (Nikita Kutjerov, Gage Goncalves), 4–2 (57.13) Matthew Knies (William Nylander, Auston Matthews).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 5-0-0

Toronto: 3-0-2

Nästa match:

Tampa Bay: Carolina Hurricanes, borta, 27 februari 01.00

Toronto: Florida Panthers, borta, 27 februari 01.00