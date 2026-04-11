Formstarka Ottawa vann mot NY Islanders

Ottawa vann med 3–0 mot NY Islanders

NY Islanders och Ottawa möttes på lördagen i UBS Arena. Ottawa hade tre vinster i rad i NHL inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 0–3 (0–1, 0–0, 0–2).

Ottawa höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Ottawa tog ledningen efter 13 minuter genom Ridly Greig assisterad av Michael Amadio.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

12.36 in i tredje perioden fick Jake Sanderson utdelning på pass av Dylan Cozens och Tim Stutzle och ökade ledningen. Till slut kom också 0–3-målet genom Michael Amadio efter 17.28.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Ottawa möter New Jersey måndag 13 april 01.00 borta.

Första perioden: 0–1 (13.06) Ridly Greig (Michael Amadio).

Tredje perioden: 0–2 (52.36) Jake Sanderson (Dylan Cozens, Tim Stutzle), 0–3 (57.28) Michael Amadio.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 1-0-4

Ottawa: 4-0-1

