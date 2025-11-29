Formstarka Örebro Hockey tog ny seger

Örebro Hockey vann med 4–3 mot Rögle

William Wikman matchvinnare för Örebro Hockey

Tredje raka segern för Örebro Hockey

Örebro Hockey har en stark period i SHL. När laget mötte Rögle på hemmaplan i Behrn Arena på lördagen kom tredje raka segern. Laget vann med 4–3 (3–1, 1–1, 0–1) och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

Färjestad nästa för Örebro Hockey

Rögle tog ledningen i första perioden genom Leon Bristedt.

Örebro Hockey gjorde dock tre raka mål i matchen och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

Efter 11.47 i andra perioden nätade Linus Sandin och reducerade åt Rögle.

Örebro Hockeys William Wikman gjorde 4–2 efter 17.39 framspelad av Filip Berglund.

11.14 in i tredje perioden fick Fredrik Olofsson utdelning framspelad av Paul Ladue och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Rögle.

Det här var Örebro Hockeys femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Rögles fjärde uddamålsförlust.

Det här betyder att Örebro Hockey nu ligger på tionde plats i tabellen och Rögle är på tredje plats.

Örebro Hockey möter Färjestad i nästa match hemma torsdag 4 december 19.00. Rögle möter samma dag Timrå IK hemma.

Örebro Hockey–Rögle 4–3 (3–1, 1–1, 0–1)

SHL, Behrn Arena

Första perioden: 0–1 (7.26) Leon Bristedt (Filip Johansson, Calvin De Haan), 1–1 (8.49) Luke Martin (Gustav Backström, Glenn Gustafsson), 2–1 (16.46) Noah Steen (Egor Polin, Gustav Backström), 3–1 (17.51) Linus Arnesson (Patrik Puistola).

Andra perioden: 3–2 (31.47) Linus Sandin, 4–2 (37.39) William Wikman (Filip Berglund).

Tredje perioden: 4–3 (51.14) Fredrik Olofsson (Paul Ladue).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey: 3-0-2

Rögle: 1-1-3

Nästa match:

Örebro Hockey: Färjestads BK, hemma, 4 december

Rögle: Timrå IK, hemma, 4 december