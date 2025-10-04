Formstarka Nybro vann mot Boro/Vetlanda

Nybro segrade – 3–1 mot Boro/Vetlanda

Casper Forsberg matchvinnare för Nybro

Fjärde raka segern för Nybro

Nybro är svårslaget i U20 division 1 D syd herr. Mot Boro/Vetlanda hemma i Liljas Arena på lördagen blev det seger igen. Laget vann med 3–1 (3–1, 0–0, 0–0) och har nu fyra segrar i rad.

Nybro–Boro/Vetlanda – mål för mål

Nybro stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 3.12.

Axel Petersson reducerade förvisso, men närmare än 3–1 kom inte Boro/Vetlanda. Nybro tog därmed en stabil seger.

Andra perioden blev mållös. Tredje perioden blev mållös och Nybro höll i sin 3–1-ledning och vann.

Nybro har nu tolv poäng efter fyra spelade matcher medan Boro/Vetlanda har sex poäng efter fem matcher.

Lagen möts igen 8 november i Hydro Arena.

Nästa motstånd för Nybro är Alvesta. Lagen möts lördag 11 oktober 14.00 i Virdavallens Ishall. Boro/Vetlanda tar sig an Gislaved hemma tisdag 7 oktober 19.20.

Nybro–Boro/Vetlanda 3–1 (3–1, 0–0, 0–0)

U20 division 1 D syd herr, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (4.14) Oskar Rosengren, 2–0 (4.44) Casper Forsberg (Elias Kubovy, Albin Sandberg), 3–0 (7.26) Ludvig Etzén (Casper Forsberg, Anton Sjödahl), 3–1 (8.41) Axel Petersson (Hugo Petersson, Isak Haraldsson).

Nästa match:

Nybro: Alvesta SK, borta, 11 oktober

Boro/Vetlanda: Gislaveds SK, hemma, 7 oktober