Formstarka Norrtälje IK U18 vann mot Värmdö HC 2

Norrtälje IK U18 vann med 5–2 mot Värmdö HC 2

Norrtälje IK U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Joshua Griffin avgjorde för Norrtälje IK U18

Det fortsätter gå bra för formstarka Norrtälje IK U18 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. På söndagen mötte laget Värmdö HC 2 på hemmaplan i Roslagens Sparbank Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Värmdö HC 2 blev 5–2 (1–0, 1–1, 3–1).

Norrtälje IK U18–Värmdö HC 2 – mål för mål

Joshua Griffin gjorde 1–0 till Norrtälje IK U18 efter bara 2.00 på pass av Hannes Blomstedt och Edward Hall.

Efter 40 sekunder i andra perioden nätade Victor Olsson och gjorde 2–0. Värmdö HC 2:s Sverre Eklinder gjorde 2–1 efter 8.26 framspelad av Malte Eideholm.

Norrtälje IK U18 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.57 genom Joshua Griffin och gick upp till 4–1 innan Värmdö HC 2 svarade.

Till slut blev det 5–2 till Norrtälje IK U18.

Victor Olsson gjorde två mål för Norrtälje IK U18 och spelade dessutom fram till ett mål.

Lagens första möte för säsongen vann Norrtälje med 10–2.

Norrtälje IK U18 tar sig an Wings Arlanda i nästa match borta torsdag 12 februari 19.45. Värmdö HC 2 möter samma dag 20.00 Mälarö Hockey U18 hemma.

Norrtälje IK U18–Värmdö HC 2 5–2 (1–0, 1–1, 3–1)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Roslagens Sparbank Arena

Första perioden: 1–0 (2.00) Joshua Griffin (Hannes Blomstedt, Edward Hall).

Andra perioden: 2–0 (20.40) Victor Olsson, 2–1 (28.26) Sverre Eklinder (Malte Eideholm).

Tredje perioden: 3–1 (40.57) Joshua Griffin (Victor Olsson, Edward Hall), 4–1 (45.51) Kimi Blomstedt (Anton Persson), 4–2 (54.39) Emil Nittsten (Viggo Wahlström), 5–2 (59.29) Victor Olsson (Isak Söderman, Oliwer Ivarsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Norrtälje IK U18: 4-0-1

Värmdö HC 2: 2-0-3

Nästa match:

Norrtälje IK U18: Wings HC Arlanda, borta, 12 februari 19.45

Värmdö HC 2: Mälarö Hockeyförening, hemma, 12 februari 20.00