Formstarka New Jersey vann mot San Jose

New Jersey vann med 3–1 mot San Jose

New Jerseys sjunde seger på de senaste åtta matcherna

New Jerseys Dougie Hamilton tvåmålsskytt

Segertåget fortsätter för New Jersey. Mot San Jose hemma i Prudential Center på lördagen blev det seger igen. Laget vann med 3–1 (0–1, 2–0, 1–0) och har nu sju segrar i rad i NHL.

Dougie Hamilton tvåmålsskytt för New Jersey

William Eklund gjorde 1–0 till San Jose efter bara 2.25 framspelad av Macklin Celebrini. Därefter fixade New Jerseys Dougie Hamilton att laget vände underläge till ledning med 2–1, med två raka mål. Connor Brown stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 47 sekunder kvar att spela. Brown fullbordade därmed New Jerseys vändning.

Den 31 oktober tar lagen sig an varandra igen, då i SAP Center at San Jose.

Söndag 26 oktober möter New Jersey Colorado hemma 18.00 och San Jose möter Minnesota borta 23.00.

New Jersey–San Jose 3–1 (0–1, 2–0, 1–0)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 0–1 (2.25) William Eklund (Macklin Celebrini).

Andra perioden: 1–1 (20.40) Dougie Hamilton, 2–1 (29.08) Dougie Hamilton (Jack Hughes, Nico Hischier).

Tredje perioden: 3–1 (59.13) Connor Brown.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 5-0-0

San Jose: 1-0-4

Nästa match:

New Jersey: Colorado Avalanche, hemma, 26 oktober

San Jose: Minnesota Wild, borta, 26 oktober