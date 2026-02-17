Mörrums GoIS U20 klart för kval efter seger mot Kållered

Mörrums GoIS U20 segrade – 6–1 mot Kållered

Leon Condrup avgjorde för Mörrums GoIS U20

Tredje raka segern för Mörrums GoIS U20

Efter en bra säsong i U20 juniorettan syd herr är Mörrums GoIS U20 nu klart för kval. Det efter seger, 6–1 (2–0, 2–1, 2–0), på hemmaplan mot Kållered.

Mörrums GoIS U20–Kållered – mål för mål

Mörrums GoIS U20 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.54 slog Theo Löfström till efter förarbete från Sigge Grindhage och Hampus Eriksson. Laget gjorde 2–0 när Leon Condrup fick träff framspelad av Caesar Glifberg och Sebastian Erkenbölling efter 16.14.

Efter 3.05 i andra perioden ökade Mörrums GoIS U20 på till 3–0 genom Sigge Grindhage.

Kållered reducerade dock till 3–1 genom Gustav Bräutigam efter 7.40 av perioden.

Mörrums GoIS U20 ökade ledningen till 4–1 genom Sebastian Erkenbölling efter 8.44.

7.53 in i tredje perioden slog Hampus Eriksson till på pass av Edvin Gummesson och ökade ledningen. Efter 13.09 nätade Robin Eskelinen framspelad av Simon Högardh och Sebastian Erkenbölling och ökade ledningen för Mörrums GoIS U20.

Mörrums GoIS U20:s Sebastian Erkenbölling stod för ett mål och två assists.

Resultatet innebär att Mörrums GoIS U20 ligger kvar på sjunde plats och Kållered sist, på tionde plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Mörrum med 8–3.

Mörrums GoIS U20 tar sig an Vita Hästen J20 i nästa match borta onsdag 18 februari 19.40. Kållered möter KRIF Hockey J20 hemma lördag 21 februari 15.30.

Mörrums GoIS U20–Kållered 6–1 (2–0, 2–1, 2–0)

U20 juniorettan syd herr, Jössarinken

Första perioden: 1–0 (3.54) Theo Löfström (Sigge Grindhage, Hampus Eriksson), 2–0 (16.14) Leon Condrup (Caesar Glifberg, Sebastian Erkenbölling).

Andra perioden: 3–0 (23.05) Sigge Grindhage (Caesar Glifberg, Lucas Johansson Blomgren), 3–1 (27.40) Gustav Bräutigam (Theo Eliasson, Martin Kresac), 4–1 (28.44) Sebastian Erkenbölling (Matei Bolocan, Robin Eskelinen).

Tredje perioden: 5–1 (47.53) Hampus Eriksson (Edvin Gummesson), 6–1 (53.09) Robin Eskelinen (Simon Högardh, Sebastian Erkenbölling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrums GoIS U20: 3-0-2

Kållered: 2-0-3

Nästa match:

Mörrums GoIS U20: HC Vita Hästen, borta, 18 februari 19.40

Kållered: KRIF Hockey, hemma, 21 februari 15.30