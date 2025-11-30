Formstarka Malung vann mot Falu J18

Malung-seger med 6–3 mot Falu J18

Malungs tionde seger på de senaste tio matcherna

Felix Ehrling tvåmålsskytt för Malung

Det går fortsatt bra för Malung i U18 division 1 västra B herr. På söndagen mötte laget Falu J18 på bortaplan i Lugnets Ishall och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit tio matcher i rad. Segerresultatet mot Falu J18 blev 6–3 (0–1, 2–2, 4–0).

Max Mörk gjorde matchvinnande målet

Falu J18 tog ledningen efter 17 minuters spel genom Alexander Lundin-Larsson efter förarbete från Cliff Forsberg.

Malung kvitterade till 1–1 genom Felix Ehrling i början av andra perioden i andra perioden.

Falu J18 gjorde dock två mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Alexander Lundin-Larsson och Hugo Liljeqvist.

Malung reducerade dock till 3–2 genom Olle Rynger efter 14.21 av perioden.

Malung vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 3–2 till 3–6 i tredje perioden. 3–5-målet kom med bara 2.56 kvar att spela genom Neo Jacobsson. Och med 13 sekunder kvar att spela kom också 3–6 genom Tyler Sjölin. Därmed tog laget en säker seger.

Lagens första möte för säsongen vann Malungs IF med 8–5.

Nästa motstånd för Falu J18 är Orsa. Lagen möts söndag 7 december 13.15 i Orsa Ishall. Malung tar sig an Orsa hemma torsdag 4 december 19.00.

Falu J18–Malung 3–6 (1–0, 2–2, 0–4)

U18 division 1 västra B herr, Lugnets Ishall

Första perioden: 1–0 (17.20) Alexander Lundin-Larsson (Cliff Forsberg).

Andra perioden: 1–1 (24.19) Felix Ehrling (Ville Nygren, Wilgot Kareliusson Borg), 2–1 (26.18) Alexander Lundin-Larsson (Edwin Olsson, Theo Axelsson), 3–1 (32.09) Hugo Liljeqvist (Trulls Bjurström), 3–2 (34.21) Olle Rynger (Max Mörk, Oliver Gunnarsson).

Tredje perioden: 3–3 (50.19) Felix Ehrling (Artur Yanchalouski), 3–4 (55.57) Max Mörk (Erik Ström, Olle Rynger), 3–5 (57.04) Neo Jacobsson, 3–6 (59.47) Tyler Sjölin (Arvid Fransson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu J18: 3-0-2

Malung: 5-0-0

Nästa match:

Falu J18: Orsa IK, borta, 7 december

Malung: Orsa IK, hemma, 4 december