Formstarka Malmö vann mot Örebro Hockey

Malmö segrade – 5–0 mot Örebro Hockey

Malmös fjärde seger på de senaste fem matcherna

Malmös Robin Salo tvåmålsskytt

Det går fortsatt bra för Malmö i SHL. På lördagen mötte laget Örebro Hockey i Behrn Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Örebro Hockey blev 5–0 (3–0, 1–0, 1–0).

Carl Persson gjorde matchvinnande målet

Malmö stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 7.27 i mitten av perioden. Efter 6.23 i andra perioden slog Axel Sundberg till framspelad av Fredrik Händemark och Carl Persson och gjorde 0–4. Malmö gjorde också 0–5 genom Lauri Pajuniemi framspelad av Janne Kuokkanen och Topi Niemelä efter 1.09 i tredje perioden.

På torsdag 20 november 19.00 spelar Örebro Hockey hemma mot Luleå och Malmö borta mot Frölunda.

Örebro Hockey–Malmö 0–5 (0–3, 0–1, 0–1)

SHL, Behrn Arena

Första perioden: 0–1 (7.35) Carl Persson (Fredrik Händemark, Axel Sundberg), 0–2 (9.01) Robin Salo (Joona Ikonen, Janne Kuokkanen), 0–3 (15.02) Robin Salo (Seth Barton, Lauri Pajuniemi).

Andra perioden: 0–4 (26.23) Axel Sundberg (Fredrik Händemark, Carl Persson).

Tredje perioden: 0–5 (41.09) Lauri Pajuniemi (Janne Kuokkanen, Topi Niemelä).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey: 1-1-3

Malmö: 4-0-1

Nästa match:

Örebro Hockey: Luleå HF, hemma, 20 november

Malmö: Frölunda HC, borta, 20 november