Formstarka Lindlöven tog ännu en seger

Lindlöven-seger med 3–2 mot Bodens HF

Lindlövens nionde seger på de senaste tio matcherna

Oliver Arle Östergren avgjorde för Lindlöven

Lindlöven fortsätter starkt i hockeyettan norra. När laget mötte Bodens HF hemma i Lindehov på lördagen kom ännu en seger. Laget vann med 3–2 (2–0, 0–0, 1–2). I och med detta har Lindlöven fem segrar i rad.

– Tycker vi gör en helgjuten insats framför allt i spelet utan puck och stängde ner Boden på ett bra sätt. I spelet med puck tycker jag vi var lite slarviga och vi behöver ändra det till morgondagens match mot Piteå, tyckte Lindlövens tränare Lennart Hermansson, efter matchen.

Lindlöven har skapat en skön vinnarkänsla i Lindehov. Segern mot Bodens HF betyder att laget har vunnit sex raka matcher på hemmaplan.

Piteå nästa för Lindlöven

Lindlöven tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0.

Andra perioden blev mållös. Efter 7.42 i tredje perioden ökade Lindlöven på till 3–0 genom Oliver Arle Östergren.

Daniel Mannberg och Oscar Eriksson reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 3–2 kom inte Bodens HF.

Det här var Lindlövens tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Bodens HF:s andra uddamålsförlust.

För Bodens HF gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Lindlöven är på andra plats. Ett fint lyft för Bodens HF som låg på elfte plats så sent som den 24 oktober.

Lindlöven tar sig an Piteå i nästa match hemma söndag 16 november 14.00. Bodens HF möter samma dag 15.00 Forshaga borta.

Lindlöven–Bodens HF 3–2 (2–0, 0–0, 1–2)

Hockeyettan norra, Lindehov

Första perioden: 1–0 (4.06) Sebastian Falk, 2–0 (18.42) Olle Hilmersson.

Tredje perioden: 3–0 (47.42) Oliver Arle Östergren (Jesper Broeng, Sebastian Falk), 3–1 (48.22) Daniel Mannberg (Andreas Nilsson, Nils Thomasson), 3–2 (59.52) Oscar Eriksson (Gustav Hedberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven: 5-0-0

Bodens HF: 3-0-2

Nästa match:

Lindlöven: Piteå HC, hemma, 16 november

Bodens HF: Forshaga IF, borta, 16 november