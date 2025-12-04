Formstarka Kils AIK J18 vann mot Örebro Hockey Ungdom J18

Seger för Kils AIK J18 med 6–1 mot Örebro Hockey Ungdom J18

Kils AIK J18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Kils AIK J18:s Lucas Torin tvåmålsskytt

1–6 (0–1, 0–2, 1–3) blev resultatet när Örebro Hockey Ungdom J18 och Kils AIK J18 möttes i Trängens IP på torsdagen. I och med detta har Kils AIK J18 hela nio raka segrar i U18 division 1 västra D herr.

Lucas Torin tvåmålsskytt för Kils AIK J18

Max Höglund gjorde 1–0 till Kils AIK J18 efter 6.35 efter förarbete från David Hansson.

Efter 12.01 i andra perioden slog Lucas Torin till framspelad av Alfred Forsberg och Theo Blomqvist och gjorde 0–2.

Lucas Gadde gjorde dessutom 0–3 efter 16.59 på pass av Aston De Melo och Filip Adolfsson.

Kils AIK J18 stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 0–3 till 0–6 på bara 3.25.

Isak Green reducerade förvisso men närmare än 1–6 kom inte Örebro Hockey Ungdom J18. Kils AIK J18 tog därmed en stabil seger.

Kils AIK J18:s Alfred Forsberg hade tre assists.

Det här betyder att Örebro Hockey Ungdom J18 är kvar på femte plats och att Kils AIK J18 fortfarande leder serien.

När lagen möttes senast vann Örebro HUF:2/Örebro HK:2 med 4–3.

Nästa motstånd för Örebro Hockey Ungdom J18 är Sunne IK J18. Lagen möts söndag 7 december 12.30 i Helmia Arena. Kils AIK J18 tar sig an Viking HC J18 borta tisdag 9 december 19.00.

Örebro Hockey Ungdom J18–Kils AIK J18 1–6 (0–1, 0–2, 1–3)

U18 division 1 västra D herr, Trängens IP

Första perioden: 0–1 (6.35) Max Höglund (David Hansson).

Andra perioden: 0–2 (32.01) Lucas Torin (Alfred Forsberg, Theo Blomqvist), 0–3 (36.59) Lucas Gadde (Aston De Melo, Filip Adolfsson).

Tredje perioden: 0–4 (52.18) Oscar Bill (Max Höglund, David Hansson), 0–5 (53.45) Lucas Torin (Filip Adolfsson, Alfred Forsberg), 0–6 (55.43) Aston De Melo (Alfred Forsberg, Theo Blomqvist), 1–6 (56.34) Isak Green (Tore Hedlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey Ungdom J18: 2-0-3

Kils AIK J18: 5-0-0

Nästa match:

Örebro Hockey Ungdom J18: Sunne IK, borta, 7 december

Kils AIK J18: Viking HC, borta, 9 december