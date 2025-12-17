Formstarka Kalmar tog ännu en seger

Seger för Kalmar med 6–4 mot SSK

Kalmars nionde seger på de senaste tio matcherna

Kalmars Matthew Struthers tvåmålsskytt

Kalmar fortsätter starkt i hockeyallsvenskan. När laget mötte SSK hemma i Hatstore Arena på onsdagen kom ännu en seger. Laget vann med 6–4 (1–1, 4–1, 1–2). I och med detta har Kalmar åtta segrar i rad.

Därmed har Kalmar nio raka segrar på hemmaplan.

Elliot Ekmark blev matchvinnare

Sebastian Dyk gjorde 1–0 till SSK efter elva minuters spel framspelad av William Wiå.

Efter 16.47 kvitterade Kalmar när Arvid Westlin slog till assisterad av Liam Hawel och Tobias Aronsson.

I andra perioden var det Kalmar som dominerade. Laget vann perioden klart och ställningen efter två perioder var 5–2.

SSK reducerade dock till 5–3 genom Carter Ashton tidigt i tredje perioden av perioden.

Kalmar ökade ledningen till 6–3, på nytt genom Matthew Struthers efter 5.21.

Sebastian Dyk reducerade förvisso men närmare än 6–4 kom inte SSK. Kalmar tog därmed en stabil seger.

SSK ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Kalmar är på andra plats. Ett fint lyft för SSK som låg på 13:e plats så sent som den 4 december.

Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 19 december. Då möter Kalmar Vimmerby i VBO Arena 19.00. SSK tar sig an Modo Hockey hemma 18.00.

Kalmar–SSK 6–4 (1–1, 4–1, 1–2)

Hockeyallsvenskan, Hatstore Arena

Första perioden: 0–1 (11.01) Sebastian Dyk (William Wiå), 1–1 (16.47) Arvid Westlin (Liam Hawel, Tobias Aronsson).

Andra perioden: 1–2 (24.16) Patrik Zackrisson (Karl Sterner, Roope Laavainen), 2–2 (24.22) George Diaco, 3–2 (31.35) Gustaf Westlund (Peter Diliberatore, George Diaco), 4–2 (34.32) Matthew Struthers (Liam Hawel, Wilhelm Westlund), 5–2 (38.53) Elliot Ekmark (Jesper Lindén).

Tredje perioden: 5–3 (41.50) Carter Ashton (Wilhelm Hallquisth), 6–3 (45.21) Matthew Struthers (Matt Fonteyne, Henrik Nilsson), 6–4 (55.49) Sebastian Dyk.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 5-0-0

SSK: 3-0-2

Nästa match:

Kalmar: Vimmerby HC, borta, 19 december 19.00

SSK: Modo Hockey, hemma, 19 december 18.00