Formstarka IF Troja-Ljungby vann mot Bäcken

IF Troja-Ljungby vann med 6–3 mot Bäcken

IF Troja-Ljungbys sjätte seger på de senaste sex matcherna

IF Troja-Ljungbys Nils Håkansson tvåmålsskytt

IF Troja-Ljungby är svårslaget i U20 region syd vår. Mot Bäcken på bortaplan i Marconihallen på lördagen blev det seger igen. Laget vann med 6–3 (1–0, 3–1, 2–2) och har nu sex segrar i rad.

Nils Håkansson gjorde två mål för IF Troja-Ljungby

IF Troja-Ljungby tog ledningen efter 6.40 genom Hugo Jansson.

IF Troja-Ljungby tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 0–2 efter 4.56 genom Nils Håkansson och gick upp till 0–3 innan Bäcken svarade.

I periodpausen hade IF Troja-Ljungby ledningen med 1–4.

4.41 in i tredje perioden fick Isak Sjöström utdelning framspelad av Gustav Engström och reducerade. Bäcken reducerade igen efter 10.56 i tredje perioden genom Isak Sjöström på pass av Liam Tsoi och Matheus Adler. 11.07 in i perioden slog Ossian Duveskog till framspelad av Hugo Jansson och ökade ledningen. Efter 17.13 slog Jacob Samuelsson till och ökade ledningen för IF Troja-Ljungby. 3–6-målet blev matchens sista.

IF Troja-Ljungbys Hugo Jansson stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Bäcken HC vann de två första mötena. IF Troja-Ljungby vann senast lagen möttes.

Lördag 7 februari spelar Bäcken borta mot Kungälv 16.05 och IF Troja-Ljungby mot Halmstad HF hemma 12.00 i SP Arena.

Bäcken–IF Troja-Ljungby 3–6 (0–1, 1–3, 2–2)

U20 region syd vår, Marconihallen

Första perioden: 0–1 (6.40) Hugo Jansson.

Andra perioden: 0–2 (24.56) Nils Håkansson (Hugo Jansson, Jacob Samuelsson), 0–3 (32.45) Carl-Fredrik Scheutz (Ossian Duveskog), 1–3 (35.25) Ville Westin (Anton Jarkvist, Kevin Grahn Olsson), 1–4 (35.46) Nils Håkansson (Filip Frnka, Paul Johannson).

Tredje perioden: 2–4 (44.41) Isak Sjöström (Gustav Engström), 3–4 (50.56) Isak Sjöström (Liam Tsoi, Matheus Adler), 3–5 (51.07) Ossian Duveskog (Hugo Jansson), 3–6 (57.13) Jacob Samuelsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bäcken: 1-0-4

IF Troja-Ljungby: 5-0-0

Nästa match:

Bäcken: Kungälvs IK, borta, 7 februari 16.05

IF Troja-Ljungby: Halmstad Hammers HC, hemma, 7 februari 12.00