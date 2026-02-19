Formstarka Haparanda vann mot Sunderby SK U18

Haparanda vann med 4–3 mot Sunderby SK U18

Haparandas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Julius Vähä tvåmålsskytt för Haparanda

Segertåget fortsätter för Haparanda. Mot Sunderby SK U18 på bortaplan i Sunderby Ishall på torsdagen blev det seger igen. Laget vann med 4–3 (3–2, 1–1, 0–0) och har nu sex segrar i rad i U18 division 1 norra A fortsättning herr.

Väinö Alakokkare gjorde matchvinnande målet

Haparanda var starkast i första perioden som laget vann med 3–2.

Efter 59 sekunder i andra perioden slog Väinö Alakokkare till och gjorde 2–4. Sunderby SK U18:s Jacob Forsström gjorde 3–4 efter 4.58 framspelad av Walter Nyström. Målet var Jacob Forsströms femte i U18 division 1 norra A fortsättning herr.

I tredje perioden höll Haparanda i sin 4–3-ledning och vann.

Resultatet innebär att Sunderby SK U18 ligger kvar på sjätte plats och Haparanda på andra plats i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. HaparandaTornio UHC har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Sunderby SK div 1 vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Sunderby SK U18 tar sig an Bodens HF U18 i nästa match hemma tisdag 24 februari 19.30. Haparanda möter Brooklyn Tigers UHF U18 borta måndag 23 februari 18.30.

Sunderby SK U18–Haparanda 3–4 (2–3, 1–1, 0–0)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 1–0 (3.57) Walter Nyström (William Lidhammar, Isak Olofsson), 1–1 (5.03) Julius Vähä (Eemeli Posti, Eetu Huttunen), 1–2 (10.40) Akseli Keskimaunu (Kasper Hautajärvi, Jan Niemelä), 2–2 (12.46) Elliot Rannestam (Jacob Forsström, Alex Karlsson), 2–3 (13.26) Julius Vähä.

Andra perioden: 2–4 (20.59) Väinö Alakokkare, 3–4 (24.58) Jacob Forsström (Walter Nyström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby SK U18: 1-1-3

Haparanda: 5-0-0

Nästa match:

Sunderby SK U18: Bodens HF, hemma, 24 februari 19.30

Haparanda: Brooklyn Tigers UHF, borta, 23 februari 18.30