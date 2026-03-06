Formstarka Hammarö HC tog ny seger

Hammarö HC vann med 4–1 mot Kristinehamns HT J18

Teddie Rolf med två mål för Hammarö HC

Tredje raka segern för Hammarö HC

Hammarö HC har en stark period i U18 division 1 västra D vår. När laget mötte Kristinehamns HT J18 på bortaplan i Björkhallen på fredagen kom tredje raka segern. Laget vann med 4–1 (1–1, 2–0, 1–0) och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

Teddie Rolf gjorde två mål för Hammarö HC

Kristinehamns HT J18 tog ledningen efter nio minuters spel genom Olle Dröschmeister framspelad av William Ek. Hammarö HC kvitterade till 1–1 efter 11.24 när Teddie Rolf slog till på passning från Wilmer Nilsson och Levi Lind.

Hammarö HC gjorde också 1–2 efter 8.32 i andra perioden när Teddie Rolf fick träff återigen på pass av Wilmer Nilsson. Noel Wassberg gjorde dessutom 1–3 efter 12.33 framspelad av Leo Långner och Viggo Rasmussen Kåberg.

4.22 in i tredje perioden satte Wilmer Nilsson pucken framspelad av Levi Lind och Frank Jacobsson och ökade ledningen.

Wilmer Nilsson gjorde ett mål för Hammarö HC och två assist.

Det här betyder att Kristinehamns HT J18 slutar på femte plats och Hammarö HC på fjärde plats. Ett fint lyft i tabellen för Hammarö HC som så sent som den 21 februari låg på åttonde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kristinehamns HT vunnit.

Kristinehamns HT J18–Hammarö HC 1–4 (1–1, 0–2, 0–1)

U18 division 1 västra D vår, Björkhallen

Första perioden: 1–0 (9.03) Olle Dröschmeister (William Ek), 1–1 (11.24) Teddie Rolf (Wilmer Nilsson, Levi Lind).

Andra perioden: 1–2 (28.32) Teddie Rolf (Wilmer Nilsson), 1–3 (32.33) Noel Wassberg (Leo Långner, Viggo Rasmussen Kåberg).

Tredje perioden: 1–4 (44.22) Wilmer Nilsson (Levi Lind, Frank Jacobsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kristinehamns HT J18: 2-0-3

Hammarö HC: 3-1-1