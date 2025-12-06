Formstarka Frölunda tog ny seger mot Brynäs

Frölunda vann med 3–0 mot Brynäs

Frölundas nionde seger på de senaste tio matcherna

Arttu Ruotsalainen tvåmålsskytt för Frölunda

Frölunda är svårstoppade för tillfället. När laget mötte Brynäs hemma i Scandinavium på lördagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 3–0 (1–0, 1–0, 1–0) innebär att Frölunda nu har sex segrar i följd i SHL.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Frölunda höll nollan.

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för Frölunda, som nu har nio raka segrar.

Arttu Ruotsalainen gav Frölunda ledningen efter tio minuter på pass av Ivar Stenberg och Noah Dower Nilsson.

Efter 5.18 i andra perioden slog Theodor Niederbach till framspelad av Jere Innala och Dominik Egli och gjorde 2–0.

Efter 1.38 i tredje perioden gjorde Arttu Ruotsalainen också 3–0 på passning från Linus Högberg.

Nästa motstånd för Frölunda är HV 71. Brynäs tar sig an Rögle borta. Båda matcherna spelas torsdag 18 december 19.00.

Frölunda–Brynäs 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

SHL, Scandinavium

Första perioden: 1–0 (10.01) Arttu Ruotsalainen (Ivar Stenberg, Noah Dower Nilsson).

Andra perioden: 2–0 (25.18) Theodor Niederbach (Jere Innala, Dominik Egli).

Tredje perioden: 3–0 (41.38) Arttu Ruotsalainen (Linus Högberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 5-0-0

Brynäs: 3-0-2

Nästa match:

Frölunda: HV 71, hemma, 18 december

Brynäs: Rögle BK, borta, 18 december