Formstarka Columbus tog ännu en seger

Columbus-seger med 4–1 mot Vancouver

Kirill Martjenko matchvinnare för Columbus

Tredje raka segern för Columbus

Columbus är nu inne i en stark period i NHL. När laget mötte Vancouver på hemmaplan i Nationwide Arena på fredagen kom tredje raka segern. Laget vann med 4–1 (1–0, 2–1, 1–0) och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

Columbus–Vancouver – mål för mål

Charlie Coyle gav Columbus ledningen efter 17 minuters spel på passning från Kirill Martjenko och Adam Fantilli.

Columbus gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Kirill Martjenko och Zach Werenski.

Vancouver reducerade dock till 3–1 genom Brock Boeser efter 14.09 av perioden.

10.13 in i tredje perioden nätade Columbus Kent Johnson framspelad av Boone Jenner och Damon Severson och ökade ledningen.

När lagen möttes senast vann Vancouver med 4–3.

I nästa match, söndag 18 januari möter Columbus Pittsburgh borta i PPG PAINTS Arena 01.00 medan Vancouver spelar hemma mot Edmonton 04.00.

Columbus–Vancouver 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 1–0 (17.25) Charlie Coyle (Kirill Martjenko, Adam Fantilli).

Andra perioden: 2–0 (25.49) Kirill Martjenko, 3–0 (30.14) Zach Werenski (Kent Johnson), 3–1 (34.09) Brock Boeser (Elias Pettersson, Zeev Buium).

Tredje perioden: 4–1 (50.13) Kent Johnson (Boone Jenner, Damon Severson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 3-0-2

Vancouver: 0-0-5

Nästa match:

Columbus: Pittsburgh Penguins, borta, 18 januari 01.00

Vancouver: Edmonton Oilers, hemma, 18 januari 04.00