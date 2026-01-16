Formstarka Columbus tog ännu en seger
- Columbus-seger med 4–1 mot Vancouver
- Kirill Martjenko matchvinnare för Columbus
- Tredje raka segern för Columbus
Columbus är nu inne i en stark period i NHL. När laget mötte Vancouver på hemmaplan i Nationwide Arena på fredagen kom tredje raka segern. Laget vann med 4–1 (1–0, 2–1, 1–0) och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.
Columbus–Vancouver – mål för mål
Charlie Coyle gav Columbus ledningen efter 17 minuters spel på passning från Kirill Martjenko och Adam Fantilli.
Columbus gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Kirill Martjenko och Zach Werenski.
Vancouver reducerade dock till 3–1 genom Brock Boeser efter 14.09 av perioden.
10.13 in i tredje perioden nätade Columbus Kent Johnson framspelad av Boone Jenner och Damon Severson och ökade ledningen.
När lagen möttes senast vann Vancouver med 4–3.
I nästa match, söndag 18 januari möter Columbus Pittsburgh borta i PPG PAINTS Arena 01.00 medan Vancouver spelar hemma mot Edmonton 04.00.
Columbus–Vancouver 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)
NHL, Nationwide Arena
Första perioden: 1–0 (17.25) Charlie Coyle (Kirill Martjenko, Adam Fantilli).
Andra perioden: 2–0 (25.49) Kirill Martjenko, 3–0 (30.14) Zach Werenski (Kent Johnson), 3–1 (34.09) Brock Boeser (Elias Pettersson, Zeev Buium).
Tredje perioden: 4–1 (50.13) Kent Johnson (Boone Jenner, Damon Severson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Columbus: 3-0-2
Vancouver: 0-0-5
Nästa match:
Columbus: Pittsburgh Penguins, borta, 18 januari 01.00
Vancouver: Edmonton Oilers, hemma, 18 januari 04.00
