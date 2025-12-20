Formstarka Colorado tog ännu en seger

Colorado-seger med 3–2 mot Winnipeg

Colorados sjätte seger på de senaste sju matcherna

Parker Kelly avgjorde för Colorado

Colorado fortsätter starkt i NHL. När laget mötte Winnipeg hemma i Ball Arena på lördagen kom ännu en seger. Laget vann med 3–2 (2–0, 0–1, 1–1). I och med detta har Colorado fyra segrar i rad.

Vinsten mot Winnipeg innebär att Colorado har tolv segrar i rad på hemmaplan.

Colorado–Winnipeg – mål för mål

Colorado tog ledningen efter nio minuter genom Brent Burns efter förarbete av Josh Manson och Joel Kiviranta.

Laget ökade också ledningen till 2–0 efter 15.05 när Martin Necas hittade rätt assisterad av Nathan MacKinnon och Artturi Lehkonen.

Efter 19.22 i andra perioden slog Morgan Barron till på pass av Alex Iafallo och reducerade åt Winnipeg.

1.58 in i tredje perioden nätade Colorados Parker Kelly framspelad av Josh Manson och Valeri Nichushkin och ökade ledningen.

Redan efter 3.38 i tredje perioden reducerade Winnipeg till 3–2 genom Mark Scheifele efter förarbete från Gustav Nyquist och Kyle Connor. Fler mål än så blev det inte för Winnipeg.

Winnipeg möter Utah Mammoth borta måndag 22 december 01.00.

Colorado–Winnipeg 3–2 (2–0, 0–1, 1–1)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 1–0 (9.45) Brent Burns (Josh Manson, Joel Kiviranta), 2–0 (15.05) Martin Necas (Nathan MacKinnon, Artturi Lehkonen).

Andra perioden: 2–1 (39.22) Morgan Barron (Alex Iafallo).

Tredje perioden: 3–1 (41.58) Parker Kelly (Josh Manson, Valeri Nichushkin), 3–2 (43.38) Mark Scheifele (Gustav Nyquist, Kyle Connor).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 4-1-0

Winnipeg: 1-1-3

Nästa match:

Winnipeg: Utah Mammoth, borta, 22 december 01.00