Formstarka Brinken vann mot Hammarby J20

Brinken vann med 4–2 mot Hammarby J20

Brinkens femte seger på de senaste fem matcherna

Artis Duklavs avgjorde för Brinken

Brinken fortsätter starkt i U20 Div 1 östra B herr. När laget mötte Hammarby J20 hemma i Lejonhallen på lördagen kom ännu en seger. Laget vann med 4–2 (1–0, 3–1, 0–1). I och med detta har Brinken fem segrar i rad.

Brinken–Hammarby J20 – mål för mål

Brinken tog ledningen efter sex minuter genom Liam Schmiedtke på pass av Felix Lönnquist och Lucas Shaw. Målet var Liam Schmiedtkes femte i U20 Div 1 östra B herr.

Hammarby J20 kvitterade till 1–1 genom Nils Hallbom i början av andra perioden i andra perioden.

Brinken stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 1–1 till 4–1 på bara 6.28. 15.18 in i tredje perioden slog Nils Hallbom till på nytt på pass av Linus Kjellgren och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Hammarby J20.

Brinken har nu 15 poäng och Hammarby J20 har sex poäng när båda lagen har spelat fem matcher.

Säsongens första möte lagen emellan vann Brinkens IF med 6–1.

Måndag 10 november spelar Brinken borta mot Spånga IS U20 20.05 och Hammarby J20 mot Lidingö Vikings HC U20 hemma 19.45 i Kärrtorps IP.

Brinken–Hammarby J20 4–2 (1–0, 3–1, 0–1)

U20 Div 1 östra B herr, Lejonhallen

Första perioden: 1–0 (6.23) Liam Schmiedtke (Felix Lönnquist, Lucas Shaw).

Andra perioden: 1–1 (21.26) Nils Hallbom, 2–1 (23.59) Ramses Van Brunschot (Douglas Hedman), 3–1 (28.28) Artis Duklavs (Henning Modin), 4–1 (30.27) Felix Lönnquist (Lucas Shaw).

Tredje perioden: 4–2 (55.18) Nils Hallbom (Linus Kjellgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brinken: 5-0-0

Hammarby J20: 2-0-3

Nästa match:

Brinken: Spånga IS IK, borta, 10 november

Hammarby J20: Lidingö Vikings HC, hemma, 10 november