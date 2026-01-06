Förlustsviten bruten för Vänersborg – efter 7–5 mot Mörrums GoIS U20

Alex Bergström matchvinnare för Vänersborg

5–7 (2–1, 2–3, 1–3) slutade matchen i U20 Juniorettan syd herr mellan Mörrums GoIS U20 och gästande Vänersborg. Det betyder att Vänersborg äntligen bröt sin svit med fem raka förluster.

Mörrums GoIS U20 spelade bäst i första perioden som laget vann med 2–1.

I andra perioden var det i stället Vänersborg som hade greppet. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Vänersborg tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 8.17 genom Melker Flood och gick upp till 4–6 innan Mörrums GoIS U20 svarade.

Melker Flood gjorde ett mål för Vänersborg och spelade fram till tre mål, Teodor Ohlsson hade fyra assists, Alex Bergström stod för tre poäng, varav ett mål och Alvin Lindqvist gjorde ett mål och två assist.

Lagen möts igen 10 februari i Brätte Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 10 januari. Då möter Mörrums GoIS U20 KRIF Hockey J20 i Soft Center Arena 15.00. Vänersborg tar sig an Mariestad borta 14.00.

Mörrums GoIS U20–Vänersborg 5–7 (2–1, 2–3, 1–3)

U20 Juniorettan syd herr, Jössarinken

Första perioden: 1–0 (3.59) Theo Löfström (Hampus Eriksson), 1–1 (14.04) Oliver Wolrath (Melker Flood, Alvin Lindqvist), 2–1 (17.20) Robin Eskelinen (Lucas Johansson Blomgren, Simon Högardh).

Andra perioden: 3–1 (22.23) Simon Högardh (Rasmus Havby, Robin Eskelinen), 3–2 (23.56) Carl Arvidsson (Alex Bergström, Teodor Ohlsson), 4–2 (27.20) Hampus Eriksson (Theo Löfström, Edvin Gummesson), 4–3 (27.58) Alexander Wallgren (Teodor Ohlsson, Alvin Lindqvist), 4–4 (30.47) Alvin Lindqvist (Elliot Genborg, Alexander Wallgren).

Tredje perioden: 4–5 (48.17) Melker Flood (Teodor Ohlsson), 4–6 (54.03) Alex Bergström (Teodor Ohlsson, Melker Flood), 5–6 (54.26) Oscar Seydlitz (Caesar Glifberg), 5–7 (57.20) Carl Arvidsson (Alex Bergström, Melker Flood).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrums GoIS U20: 0-0-5

Vänersborg: 1-0-4

Nästa match:

Mörrums GoIS U20: KRIF Hockey, borta, 10 januari 15.00

Vänersborg: Mariestads BoIS HC, borta, 10 januari 14.00