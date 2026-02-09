Förlustsviten bruten för Vallentuna – efter 4–2 mot Tumba

Seger för Vallentuna med 4–2 mot Tumba

Alvin Ferm avgjorde för Vallentuna

Vallentunas femte seger för säsongen

2–4 (1–0, 1–2, 0–2) slutade matchen i U20 allettan östra mellan Tumba och gästande Vallentuna. Det betyder att Vallentuna äntligen bröt sin svit med fem raka förluster.

Tumba–Vallentuna – mål för mål

Andreas Jansson gav Tumba ledningen efter 10.31 efter förarbete av Liam Lundh och Max Linder.

Tumba utökade ledningen genom Cosmo Tiringer efter 1.56 i andra perioden.

Vallentuna reducerade och kvitterade till 2–2 genom Elton Cegrell och Maxim Klouda i början av andra perioden.

9.29 in i tredje perioden slog Alvin Ferm till på straff och gav laget ledningen. Efter 14.52 slog Titus Cummings till framspelad av Melvynn Billiet-Prades och ökade ledningen för Vallentuna. Cummings fullbordade därmed lagets vändning.

Med tre omgångar kvar är Tumba på femte plats i tabellen medan Vallentuna är på sjunde plats.

När lagen senast möttes vann Tumba med 4–2.

Lördag 14 februari möter Tumba SDE hemma 14.00 och Vallentuna möter Segeltorp hemma 17.40.

Tumba–Vallentuna 2–4 (1–0, 1–2, 0–2)

U20 allettan östra, Ishuset

Första perioden: 1–0 (10.31) Andreas Jansson (Liam Lundh, Max Linder).

Andra perioden: 2–0 (21.56) Cosmo Tiringer (Felix Graan), 2–1 (25.45) Elton Cegrell (Mikael Holmberg), 2–2 (31.29) Maxim Klouda.

Tredje perioden: 2–3 (49.29) Alvin Ferm, 2–4 (54.52) Titus Cummings (Melvynn Billiet-Prades).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tumba: 2-0-3

Vallentuna: 1-1-3

Nästa match:

Tumba: SDE HF, hemma, 14 februari 14.00

Vallentuna: Segeltorps IF, hemma, 14 februari 17.40