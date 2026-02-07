Förlustsviten bruten för Timrå IK – efter 4–1 mot Leksand

Timrå IK segrade – 4–1 mot Leksand

Linus Eriksson avgjorde för Timrå IK

Leksands fjärde raka förlust

1–4 (1–1, 0–1, 0–2) slutade matchen i SHL mellan Leksand och gästande Timrå IK. Det betyder att Timrå IK äntligen bröt sin svit med fyra raka förluster.

I och med detta har Leksand fyra förluster i rad.

Leksand–Timrå IK – mål för mål

Alfons Freij gjorde 1–0 till Timrå IK efter 10.38 efter förarbete av Jonathan Dahlén och Anton Lander. Efter 16.57 kvitterade Leksand när Kalle Östman slog till med assist av Olle Strandell och Michael Lindqvist.

Efter 12.12 i andra perioden nätade Linus Eriksson framspelad av Erik Walli Walterholm och gav Timrå IK ledningen.

2.33 in i tredje perioden nätade Timrå IK:s Albin Sundin och ökade ledningen. Efter 4.11 slog Eddie Genborg till på pass av Jonathan Dahlén och Marcus Hardegård och ökade ledningen för Timrå IK.

Nästa motstånd för Leksand är Skellefteå AIK. Timrå IK tar sig an Malmö hemma. Båda matcherna spelas torsdag 19 februari 19.00.

Leksand–Timrå IK 1–4 (1–1, 0–1, 0–2)

SHL, Tegera Arena

Första perioden: 0–1 (10.38) Alfons Freij (Jonathan Dahlén, Anton Lander), 1–1 (16.57) Kalle Östman (Olle Strandell, Michael Lindqvist).

Andra perioden: 1–2 (32.12) Linus Eriksson (Erik Walli Walterholm).

Tredje perioden: 1–3 (42.33) Albin Sundin, 1–4 (44.11) Eddie Genborg (Jonathan Dahlén, Marcus Hardegård).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 1-0-4

Timrå IK: 1-0-4

Nästa match:

Leksand: Skellefteå AIK, borta, 19 februari 19.00

Timrå IK: IF Malmö Redhawks, hemma, 19 februari 19.00