Förlustsviten bruten för Limhamn – efter 4–3 mot Jonstorp

Limhamn vann med 4–3 mot Jonstorp

Limhamns Oscar Hjort tvåmålsskytt

Milton Pramwall avgjorde för Limhamn

4–3 (2–0, 1–3, 1–0) slutade matchen i U18 division 1 syd C herr mellan Limhamn och gästande Jonstorp. Det betyder att Limhamn äntligen bröt sin svit med fyra raka förluster.

Oscar Hjort tvåmålsskytt för Limhamn

Limhamn tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Jonstorp reducerade och kvitterade till 2–2 genom Jakob Johansson och Eric Stjärnborg i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 11.48 gjorde Limhamn 3–2 genom Oscar Hjort som gjorde sitt andra mål.

Jonstorp kvitterade till 3–3 genom Jakob Johansson med 1.37 kvar att spela av perioden. 5.28 in i tredje perioden nätade Limhamns Milton Pramwall framspelad av Oscar Hjort och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 4–3.

Jakob Johansson gjorde två mål för Jonstorp och ett assist och Eric Stjärnborg stod för tre poäng, varav ett mål. Oscar Hjort gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Limhamn.

Det här var Limhamns andra uddamålsseger den här säsongen.

För Limhamn gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Jonstorp är på fjärde plats. Noteras kan att Jonstorp sedan den 15 oktober har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Den 7 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Jonstorps Ishall.

I nästa match, söndag 9 november möter Limhamn Alvesta borta i Virdavallens Ishall 12.00 medan Jonstorp spelar borta mot Nybro Vikings 14.30.

Limhamn–Jonstorp 4–3 (2–0, 1–3, 1–0)

U18 division 1 syd C herr, Limhamns Ishall

Första perioden: 1–0 (6.05) Oscar Hjort (Dante Malmström), 2–0 (17.05) Elmer Möller (Melvin Thorsson, Olof Marthinsson).

Andra perioden: 2–1 (20.14) Jakob Johansson (Eric Stjärnborg), 2–2 (25.02) Eric Stjärnborg (Jakob Johansson), 3–2 (31.48) Oscar Hjort, 3–3 (38.23) Jakob Johansson (Eric Stjärnborg, Axel Lindelöv).

Tredje perioden: 4–3 (45.28) Milton Pramwall (Oscar Hjort).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Limhamn: 1-0-4

Jonstorp: 3-0-2

Nästa match:

Limhamn: Alvesta SK, borta, 9 november

Jonstorp: Nybro Vikings IF, borta, 9 november