Förlustsviten bruten för IFK Österåker Hockey – efter 4–3 mot Åker/Strängnäs HC

IFK Österåker Hockey-seger med 4–3 efter straffar

Lukas Björksäter avgjorde för IFK Österåker Hockey

Tre mål för IFK Österåker Hockey utan svar

4–3 (0–0, 1–2, 2–1, 0–0, 1–0) efter straffar slutade matchen i U18 division 1 östra A fortsättningsserie mellan IFK Österåker Hockey och gästande Åker/Strängnäs HC. Det betyder att IFK Österåker Hockey äntligen bröt sin svit med sex raka förluster.

IFK Österåker Hockey–Åker/Strängnäs HC – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

IFK Österåker Hockey gjorde 1–0 genom Isac Zetterlund efter 1.38 i andra perioden.

Alfred Brun såg till att Åker/Strängnäs HC vände till ledning med 1–2 med två raka mål.

Åker/Strängnäs HC utökade ledningen genom Rasmus Rosborg efter 3.41 i tredje perioden.

IFK Österåker Hockey reducerade och kvitterade till 3–3 genom Arvid Dräckes och Robin Holm med knappt tre minuter kvar att spela.

IFK Österåker Hockey vann straffläggningen efter att Lukas Björksäter satt den avgörande straffen.

IFK Österåker Hockeys Lukas Björksäter stod för ett mål och två assists.

När lagen möttes på lördagen vann Åker/Strängnäs med 3–1.

IFK Österåker Hockey tar sig an Älta IF i nästa match hemma söndag 15 februari 13.15. Åker/Strängnäs HC möter Älta IF borta tisdag 10 februari 20.00.

IFK Österåker Hockey–Åker/Strängnäs HC 4–3 (0–0, 1–2, 2–1, 0–0, 1–0)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Österåker Sportcentrum

Andra perioden: 1–0 (21.38) Isac Zetterlund (Lukas Björksäter, Leo Martins Grikis), 1–1 (30.21) Alfred Brun (Rasmus Rosborg, Oskar Karlsson), 1–2 (38.35) Alfred Brun (Gösta Wallin).

Tredje perioden: 1–3 (43.41) Rasmus Rosborg (Gösta Wallin), 2–3 (44.16) Arvid Dräckes (Lukas Björksäter, Theo Zetterström), 3–3 (57.13) Robin Holm (Rickard Mattinson, Arvid Dräckes).

Straffar: 4–3 (65.00) Lukas Björksäter.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Österåker Hockey: 1-0-4

Åker/Strängnäs HC: 2-1-2

Nästa match:

IFK Österåker Hockey: Älta IF, hemma, 15 februari 13.15

Åker/Strängnäs HC: Älta IF, borta, 10 februari 20.00