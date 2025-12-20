Förlustsviten bruten för IFK Arboga IK – efter 2–1 mot Avesta

IFK Arboga IK vann med 2–1 mot Avesta

Elias Eriksson matchvinnare för IFK Arboga IK

Victor Österberg målskytt för Avesta

2–1 (1–0, 1–1, 0–0) slutade matchen i U20 division 1 västra A herr mellan IFK Arboga IK och gästande Avesta. Det betyder att IFK Arboga IK äntligen bröt sin svit med fyra raka förluster.

IFK Arboga IK–Avesta – mål för mål

William Rickard gav IFK Arboga IK ledningen efter 15 minuters spel med assist av Viktor Olsson och Tristan Thy.

Efter 4.01 i andra perioden slog Victor Österberg till på pass av Linus Vallin och Viktor Lyckman och kvitterade för Avesta.

IFK Arboga IK:s Elias Eriksson gjorde 2–1 efter 10.38 framspelad av Filip Olofsson och Melvin Österberg. Målet var Elias Erikssons femte i U20 division 1 västra A herr.

Tredje perioden blev mållös och IFK Arboga IK höll i sin 2–1-ledning och vann.

IFK Arboga IK har en seger och fyra förluster och 12–25 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Avesta har två vinster och tre förluster och 32–31 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Avesta med 6–3.

Lördag 10 januari 16.00 spelar IFK Arboga IK borta mot Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20. Avesta möter Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 hemma i Avestahallen lördag 17 januari 16.30.

IFK Arboga IK–Avesta 2–1 (1–0, 1–1, 0–0)

U20 division 1 västra A herr, Gyllene Balken Arena

Första perioden: 1–0 (15.34) William Rickard (Viktor Olsson, Tristan Thy).

Andra perioden: 1–1 (24.01) Victor Österberg (Linus Vallin, Viktor Lyckman), 2–1 (30.38) Elias Eriksson (Filip Olofsson, Melvin Österberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Arboga IK: 1-0-4

Avesta: 2-0-3

Nästa match:

IFK Arboga IK: Säters IF/SSIF/Kvarnsvedens GoIF IK/Björbo IF U23, borta, 10 januari 16.00

Avesta: Säters IF/SSIF/Kvarnsvedens GoIF IK/Björbo IF U23, hemma, 17 januari 16.30